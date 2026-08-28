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Alparslan Bulvarı'nda sol arka darbesi: kamyonet taksiye çarptı, sürücü yaralandı

Atakum Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı'nda kamyonetin ticari taksinin sol arka kısmına çarpması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Alparslan Bulvarı'nda sol arka darbesi: kamyonet taksiye çarptı, sürücü yaralandı

kaza bölgesi ve olayın gelişimi

Samsun'un Atakum ilçesinde, Mimarsinan Mahallesi Alparslan Bulvarı üzerinde bir kamyonet ile ticari taksinin karıştığı kaza yaşandı. Olayda, önünde seyir halinde bulunan taksinin sol arka kısmına çarpıldığı bildirildi.

araçlar ve taraflar

Edinilen bilgiye göre, Mesut K. idaresindeki 55 EB 137 plakalı kamyonet, önündeki taksiyi kullanan Mustafa A. yönetimindeki 55 T 0428 plakalı ticari taksinin sol arka kısmına çarptı.

yaralı ve soruşturma

Kazada kamyonet sürücüsü Mesut K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı ve kaza nedeniyle bölgede yapılan çalışmalar sonrası soruşturma sürdürülüyor.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KAMYONETİN TİCARİ TAKSİYE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KAMYONETİN TİCARİ TAKSİYE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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