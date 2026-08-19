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Alsancak'ta etap etap dönüşüm: Kocasinan'da 450 milyonluk yaşam alanı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 450 milyon TL'lik Alsancak dönüşümünde birinci etapta inşaat yüzde 60'a ulaştı; ikinci etapta yıkım ve uzlaşma sürüyor.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 16:08

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EDİTÖR: Serkan Varol

Alsancak'ta etap etap dönüşüm: Kocasinan'da 450 milyonluk yaşam alanı

Alsancak'ta büyükşehir imzasıyla devam eden dönüşüm

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi'nde yürütülen kentsel dönüşüm projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğinde, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen uygulama, bölgenin yaşam kalitesini artırmayı ve güvenli, modern konutlar kazandırmayı hedefliyor.

projenin kapsamı ve hedefleri:

Proje; 6,9 hektar büyüklüğündeki alanda, 55 bin metrekare tapu alanı üzerinde konumlanan yaklaşık 100 yapı için planlandı. Amaç, mevcut yapı stokunun yenilenmesinin ötesinde, Alsancak Mahallesi'ni bütüncül bir şehircilik anlayışıyla yeniden düzenlemek ve hak sahiplerinin yaşam standartlarını yükseltmek.

etaplar ve güncel durum:

Birinci etapta hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlandıktan sonra kat karşılığı ihale süreci tamamlandı. Bu etaba ait uygulama projesi kapsamında 2 blok ve 150 bağımsız bölümden oluşan konutların yapımına geçildi; inşaat çalışmaları şu anda yüzde 60 seviyesine ulaştı. Birinci etabın toplam inşaat alanı 22 bin metrekare olarak planlandı.

İkinci etapta ise saha çalışmaları kapsamında yıkım işlemleri başladı ve hak sahipleriyle uzlaşma görüşmeleri sürdürülüyor. Proje, çok etaplı uygulama modeliyle hem fiziki dönüşümü hem de hak sahipliği süreçlerini eşzamanlı yürütmeyi hedefliyor.

yatırım büyüklüğü ve takvim:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 450 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin, planlanan takvime göre tamamlandığında bölgeye modern ve nitelikli yaşam alanları kazandırması bekleniyor. Projenin tamamlanma hedefi 2027 yılı Nisan olarak açıklandı.

Büyükşehir'in öncülüğünde yürütülen çalışma, etaplı uygulama, hak sahipleriyle uzlaşma ve modern konut üretimini bir arada ele alan bir model sunuyor; bu yönüyle Kayseri'nin kentsel dönüşüm çalışmalarında dikkat çeken yatırımlar arasında yer almayı sürdürüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİ ALSANCAK MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KENTSEL...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİ ALSANCAK MAHALLESİ’NDE HAYATA GEÇİRDİĞİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDE ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR. 450 MİLYON TL YATIRIM BEDELİYLE YÜRÜTÜLEN PROJENİN BİRİNCİ ETABINDA İNŞAAT YÜZDE 60 SEVİYESİNE ULAŞIRKEN, İKİNCİ ETAPTA YIKIM ÇALIŞMALARINA VE UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNE BAŞLANDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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