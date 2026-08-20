Altınordu ile Perşembe arasındaki yollar genişletilip sıcak asfaltla modernize edildi

Ordu Büyükşehir, 10,3 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde mahalleleri birbirine bağlayan toplam 10,3 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışmasını tamamlayarak bölge ulaşımını modernize etti. Altyapısı baştan sona yenilenen güzergahta genişletme ve konfor artırıcı düzenlemeler yapıldı.

çalışmanın kapsamı:

Proje kapsamında Altınordu ilçesinin Karaoluk ve Işıklı mahallelerini ile Perşembe ilçesine bağlı Kırlı Mahallesi'ne hizmet veren 5,3 kilometrelik güzergâh ile Perşembe'de Kırlı, Hacılar, Selimiye, Çamarası ve Yeşilyurt mahallelerini birbirine bağlayan ve Fatsa ilçesine de ulaşım imkânı sağlayan 5 kilometrelik bağlantı yolu ele alındı. Böylece iki ayrı kesim tek bir modern hat üzerinden konforlu şekilde kullanılabilir hale geldi.

Yol çalışmaları yalnızca sıcak asfalt uygulamasını içermedi; taşıt trafiğinin güvenli ve akıcı olması için yol genişletme, altyapı yenileme ve zemin düzenlemeleri de gerçekleştirildi. Bazı dar kesimlerde araçların karşılıklı geçişinde yaşanan zorluklar giderilerek, güzergâh boyunca standart yol genişlikleri sağlandı.

yol genişliği ve yerel etkiler:

Eski hat üzerinde bazı noktalar 4 metreden ibaretken, yürütülen çalışmalarla yol genişliği 8 metreye çıkarıldı. Bu değişiklik, hem tarımsal araçlar hem de yolcu ve servis araçları için güvenliği artırırken, bölge halkının günlük ulaşım konforunu da belirgin şekilde yükseltti.

Perşembe ilçesi Çamarası Mahallesi Muhtarı Kamil Şanlı, çalışmanın uzun süredir beklenen bir hizmet olduğunu vurguladı ve yapılan yatırımın mahalleler arası ulaşıma katkısını şöyle özetledi: “Tek aracın geçmekte zorlandığı yerler dahi vardı. Şimdi yolumuz çok güzel oldu. Çalışmalar başladığında biz dahi olabileceğine ihtimal vermiyorduk. Hakikaten oldu ve gerçekten çok mutlu olduk. Büyük bir hizmet. Derler ya, ‘Rüyaydı, gerçek oldu’, aynen öyle.”

Çalışmaların tamamlanmasıyla Altınordu ve Perşembe arasındaki ulaşım daha güvenli ve konforlu hale gelirken, güzergâhın Fatsa'ya bağlantı sağlaması bölgedeki ulaşım ağını da güçlendirdi. Yerel yönetime göre bu yatırımlar, kırsal mahallelerin ekonomik ve sosyal bağlantılarını iyileştirmeyi hedefliyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTINORDU VE PERŞEMBE İLÇELERİNDE YILLARDIR ULAŞIMDA YAŞANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR.