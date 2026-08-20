Bursa şehir hastanesinde ulaşım konforu artırılıyor

çalışmanın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki ulaşım ağını güçlendirme programı kapsamında Bursa Şehir Hastanesi yerleşkesinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmada, hastane iç yollarında bakım ve onarım ihtiyacı tespit edilerek önceliklendirme yapıldı. Ekipler, hastane etrafındaki trafiği düzenlemeye yönelik adımlar içinde otopark projesini sonlandırma aşamasına getirirken, iç yollarda da hızlı müdahaleler gerçekleştirdi.

yenileme çalışmasının detayları:

Büyükşehir ekipleri, yerleşke içinde bakım gerektiren yaklaşık 700 metrelik güzergahta sathi kaplama uygulaması yaptı. Tamamlanan kaplama çalışmasıyla araç trafiğinin akışı düzenlenirken, yaya ve sürücü güvenliğinde artış hedeflendi. Yapılan müdahaleler, hastane çevresindeki ulaşım ağına doğrudan katkı sağlayacak şekilde planlandı ve konfor standartları yükseltildi.

belediye açıklaması:

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, yürütülen saha taramaları sonucu tespit edilen ihtiyaçların bütüncül bir planlama ile giderildiğini belirtti. Biba, yeni otoparkın bu ay içinde hizmete açılacağının altını çizerek, çalışmaların hastane çevresindeki trafik düzenine olumlu yansıyacağını ifade etti. Başkan Vekili sözlerine, 'Çalışmada emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun' diyerek devam etti.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasının ardından hastane yerleşkesindeki ulaşım konforu ve güvenliğinin artacağını, benzer değerlendirmelerin kent genelinde sürdürüleceğini açıkladı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ ULAŞIM AĞINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NİN İÇ YOLLARINI YENİLEMEK ÜZERE HAREKETE GEÇTİ.