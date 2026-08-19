Altıntaş’ta 30 Ağustos için alanlar son provaya hazırlanıyor

Hazırlık çalışmaları yerinde incelendi:

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede gerçekleştirilecek kutlama programı öncesinde şehitlik ve tören alanlarında incelemelerde bulundu.

Alan düzenleme ve bakım çalışmaları:

Kaymakam Yıldırım, şehitlik ile tören programının gerçekleştirileceği alanlarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Alanların düzenlenmesi, bakım ve temizlik çalışmaları hakkında ilgili kurum personellerinden bilgi aldı.

Kaymakamın değerlendirmeleri:

Yıldırım, kutlama programının 30 Ağustos Zafer Bayramı’ın anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürülmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ALTINTAŞ'TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR