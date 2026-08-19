Dolar 47,9421 -0,01%
Euro 56,0780 +0,14%
Bist 14.458,98 +2,34%
Altın Gram 7.033,75 +0,40%
EUR/USD 1,1675 -0,06%
Brent Petrol 91,92 +0,33%
--°

Altıntaş’ta 30 Ağustos için alanlar son provaya hazırlanıyor

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi şehitlik ve tören alanlarında yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarını inceledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Altıntaş’ta 30 Ağustos için alanlar son provaya hazırlanıyor

Hazırlık çalışmaları yerinde incelendi:

Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede gerçekleştirilecek kutlama programı öncesinde şehitlik ve tören alanlarında incelemelerde bulundu.

Alan düzenleme ve bakım çalışmaları:

Kaymakam Yıldırım, şehitlik ile tören programının gerçekleştirileceği alanlarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Alanların düzenlenmesi, bakım ve temizlik çalışmaları hakkında ilgili kurum personellerinden bilgi aldı.

Kaymakamın değerlendirmeleri:

Yıldırım, kutlama programının 30 Ağustos Zafer Bayramı’ın anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürülmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ALTINTAŞ&#039;TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

ALTINTAŞ'TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bedesten Meydanı'nda Şanlıurfa ezgileriyle dolu sıra gecesi
images

Şenlikle mahalle mahalle büyüyen çocuk neşesi
images

Karabük'te yüksek düzey adalet ziyareti: HSK üyesi Sait Özdemir vali Çağatay'ı z...
images

Emeklilikten tarlaya: Sarız'da aspir üretimini 500 dönüme taşıma hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sumak toplamak için çıkan 75 yaşındaki Cezire Avlukyarı engebeli arazide ölü bulundu

Gece aniden çıkan mandalar kaza yaptırdı: araç hurdaya döndü, iki yaralı

Niğde'de çıkan silahlı kavgada 27 yaşındaki genç ağır yaralandı

Gece yarısı huzur arayışı: Evren Mahallesi'nde mahalle nöbeti sürüyor

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası

Vali Mustafa Eldivan terörsüz Türkiye hedefine yönelik koordinasyonu gözden geçirdi