Altıntaş’ta 30 Ağustos için alanlar son provaya hazırlanıyor

Hazırlık çalışmaları yerinde incelendi:
Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ilçede gerçekleştirilecek kutlama programı öncesinde şehitlik ve tören alanlarında incelemelerde bulundu.
Alan düzenleme ve bakım çalışmaları:
Kaymakam Yıldırım, şehitlik ile tören programının gerçekleştirileceği alanlarda yürütülen hazırlıkları yerinde inceledi. Alanların düzenlenmesi, bakım ve temizlik çalışmaları hakkında ilgili kurum personellerinden bilgi aldı.
Kaymakamın değerlendirmeleri:
Yıldırım, kutlama programının 30 Ağustos Zafer Bayramı’ın anlam ve önemine yakışır şekilde gerçekleştirilmesi için hazırlıkların titizlikle sürdürülmesi gerektiğine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
ALTINTAŞ'TA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
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