Tuzla’da İstasyon Mahallesi’nin park sorununa 42 araçlık ücretsiz çözüm

İstasyon Mahallesi'ne yeni ücretsiz otopark:

Tuzla Belediyesi, İstasyon Mahallesi Bulancak Sokak'ta yapımı süren 42 araç kapasiteli ücretsiz otoparkta asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Proje, mahallenin günlük yaşamında park ihtiyacını yol kenarlarından alıp daha düzenli bir alana yönlendirmeyi amaçlıyor.

Çalışmaların teknik ayrıntıları:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl sahada vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bingöl, projeye ilişkin şunları aktardı: "Fen İşleri Müdürlüğümüz 1.600 metrekare alanda 470 ton asfalt serimi gerçekleştirirken, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de 310 metrekare yeşil alan, 5 dinlenme alanı, 5 bank, 16 yeni ağaç, 900 çalı ve 110 metrekare ponza uygulamasıyla bölgeyi güzelleştiriyor."

Vatandaş odaklı hizmet ve amaçlar:

Belediye, ilçe genelinde ücretsiz otopark hizmetlerini yaygınlaştırarak araçların daha güvenli ve düzenli alanlara park edilmesini hedefliyor. Yeni düzenlemeler trafik akışına olumlu katkı sağlarken, yeşil alan ve dinlenme birimleri semtin kullanım kalitesini artıracak şekilde planlandı.

Başkan Bingöl değerlendirmesinde ayrıca, "Yeni otoparkımız İstasyon Mahallemize ve Tuzla’mıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri daha düzenli bir park altyapısına kavuşacak.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, OTOPARK ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ