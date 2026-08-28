Kentin nefes alanı yenileniyor: Kültür Park'ta bakım ve konfor çalışmaları

Kültür Park'ta bakım ve rehabilitasyon çalışmaları devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli yeşil ve sosyal yaşam alanlarından biri olan Kültür Park'ta bakım ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 560 bin metrekarelik alana yayılan parkın daha konforlu, güvenli ve nitelikli bir kullanım sunması hedefleniyor.

Parkın kapsamı ve sunduğu olanaklar:

Kültür Park, içerisinde 7,5 kilometre koşu yolu ve 8,5 kilometre bisiklet yoluna sahip bir alan olarak öne çıkıyor. Parkta Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kafeler, etkinlik salonları ve denize nazır okuma salonu bulunuyor; açık hava sinemaları, konserler ve farklı sosyal etkinlikler için de sıkça tercih ediliyor.

Alan, hem günlük spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıya sahip hem de farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, parkın sunduğu bu imkânlardan ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

Bakım programı ve yönetimin yaklaşımı:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı sorumluluğunda yürütülen çalışmalarda hem temizlik hem de ağaçların bakımı ve rehabilitasyonu düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Daire Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, parkın Mersinliler için en önemli nefes alma alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, alanın vatandaşların aileleriyle güvenli ve konforlu zaman geçirebileceği şekilde korunmasına önem verdiklerini belirtti.

Şahutoğlu, "İçerisinde 7,5 kilometre koşu yolu ile 8,5 kilometre bisiklet yolunun olduğu, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen kafelerin yer aldığı, denize nazır okuma salonu, etkinlik salonu ve birbirinden farklı konsept kafelerin bulunduğu Kültür Park, vatandaşlarımıza güvenli ve temiz bir ortam sunuyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca farklı daire başkanlıklarının düzenlediği etkinliklerin parkın çeşitli noktalarında gerçekleştiğini ve bunun parkın açık sosyal yaşam alanı olarak önemini pekiştirdiğini aktardı.

Yapılan bakım ve rehabilitasyon çalışmaları, parkın uzun vadede sürdürülebilir ve erişilebilir bir kent mekânı olarak kalmasını amaçlarken, Mersinlilerin doğayla iç içe, güvenli ve nitelikli zaman geçirmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

MERSİN’DE 560 BİN METREKARELİK ALANIYLA KENTİN ÖNEMLİ YEŞİL VE SOSYAL YAŞAM ALANLARINDAN BİRİ OLAN KÜLTÜR PARK’TA BAKIM VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.