Gölet yolunda genişleme tarım ve turizme erişimi kolaylaştırdı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gülnar'da Akdeniz, Ayvalı, Bozağaç ve Yassıbağ mahallelerinin ortak kullandığı grup yolunda genişletme çalışmasını tamamladı. Eskiden 3 metre genişliğinde olan ve kullanımda güçlükler yaratan yol, yapılan altyapı ve genişletme çalışmalarıyla 10 metreye çıkarıldı.

çalışmanın kapsamı:

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından kısa sürede tamamlanan çalışma, Yassıbağ Göleti ve mesire alanına erişimi doğrudan etkiledi. Yapılan düzenlemeler arasında virajların iyileştirilmesi, riskli noktaların bertaraf edilmesi ve altyapı yenilemesi yer aldı. Bu müdahaleler sayesinde gölden sulama yapan üreticilerin, mahalleler arası ulaşım sağlayan araçların ve göl kenarında vakit geçirmek isteyen vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşımı hedeflendi.

vatandaş ve üretici faydaları:

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Gülnar Koordinasyon Sorumlusu Volkan Dinç, çalışmanın bölge için önemini şu sözlerle anlattı: "Bu grup yolumuz, Akdeniz, Yassıbağ, Ayvalı ve Bozağaç mahallelerinin ortak kullanımında olan bir yol. Aynı zamanda Yassıbağ Göleti ve Mesire Alanına bağlanmasıyla da turizm açısından ayrı bir öneme sahip oldu". Dinç, yapılan düzenlemelerin ardından "yol bu haliyle turizm, tarım ve ulaşım için kullanıma daha uygun hale geldi" vurgusunda bulundu.

Dinç ayrıca özellikle kaza riski taşıyan noktaların düzenlendiğini ve virajlardaki müdahalelerin yapıldığını belirterek vatandaşlardan olumlu dönüş aldıklarını söyledi. "Burada yayla seracılığı yoğun olarak yapılmaktadır. Bundan dolayı bu yol, üreticilerin de yoğun kullandığı bir güzergâh özelliği taşıyor. Çalışmalarımız kapsamında Dayıcık ve Yassıbağ mahallelerinde 8 günde 23 kilometrelik bir çalışmayı tamamlamış olmaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

MERSİN’DE 4 MAHALLENİN ORTAK KULLANDIĞI, TARIM ALANLARI İLE GÖLET VE MESİRE ALANINA ULAŞIM SAĞLAYAN 3 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ YOL YENİLENEREK 10 METREYE ÇIKARILDI.