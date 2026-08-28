Kandıra'da sahillere girişler iki gün boyunca durduruldu

yasak kararının kapsamı:

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle ilçe genelindeki tüm sahillerde denize girişler iki gün süreyle durduruldu. Karar, Kandıra Kaymakamlığı tarafından tehlike arz edebilecek durumların önüne geçmek amacıyla alındı.

nedenleri ve uyarılar:

Şehir genelinde görülen yüksek dalga ve can kaybına yol açabilen rip akıntısı riski sebebiyle sahil ilçelerinde kırmızı alarm verildi. Yetkililer, denize girmekten kaçınılması ve kıyı şeritlerine yakın bölgelerde dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

vatandaşlara öneriler:

Kamuoyuna yapılan duyuruda, tehlike geçene kadar plaj ve iskele gibi noktalara yaklaşılmaması, çocukların gözetimsiz bırakılmaması ve yetkililerin yönlendirmelerine uyulması istendi. Yasak süresi boyunca kamu kurumlarının ve güvenlik birimlerinin denetimleri artıracağı bildirildi.

KOCAELİ’NİN KANDIRA İLÇESİNDE OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI SEBEBİYLE TÜM SAHİLLERDE DENİZE GİRİŞLER İKİ GÜN YASAKLANDI.