Güvenli okul için Erzurum'da kurumlar bir araya geldi

Toplantıda konuşulanlar:

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Eylül Ayı Okul Güvenlik ve Asayiş Tedbirleri Toplantısı, okullarda ve çevrelerinde güvenlik ile asayişin sağlanmasına odaklandı. Toplantıda alınacak tedbirlerin kapsamı ve kurumlar arası koordinasyon öncelikli gündem maddeleri olarak ele alındı.

Okul ve çevre güvenliği tedbirleri:

Vali Baruş, öğrencilerin eğitimlerine odaklanabilmeleri için fiziki ve idari önlemlerin önemine dikkat çekti. Okul güvenliği ve çevre düzenlemelerinin yanı sıra, uygulamaların etkinliğinin izlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasının gerekliliği vurgulandı.

Velilere ve öğrencilere vurgu:

Baruş, velilerin çocuklarını gönül rahatlığıyla okula gönderebilmelerinin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti ve bu nedenle tüm kurumların iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Toplantıda alınan kararların hızlı uygulanması ve sonuçlarının takip edilmesi kararlaştırıldı.

Toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk döneminde okul ve çevrelerinde güvenlik ile asayişin sağlanmasına yönelik tedbirlerin planlanması ve uygulama esaslarının belirlenmesiyle sona erdi.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM EYLÜL AYI OKUL GÜVENLİK VE ASAYİŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.