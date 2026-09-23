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Merhaba 26 coşkusu MCBÜ’de kampüse ilk adımı kolaylaştırdı

MCBÜ'nün 'Merhaba 26' etkinliğinde yeni öğrenciler kampüsü keşfetti; QR'lı kampüs avı, paneller, sportif etkinlikler, ikramlar ve sosyal medya challenge'ı öne çıktı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:07

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Merhaba 26 coşkusu MCBÜ’de kampüse ilk adımı kolaylaştırdı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı coşkuyla başladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde düzenlenen 'MCBÜ’ye Merhaba’26' etkinliği, yeni ve mevcut öğrencileri bir araya getirerek akademik yılına enerjik bir başlangıç yaptırdı. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde gerçekleştirilen program, öğrencilerin kampüs yaşamına uyumunu kolaylaştırmayı ve sosyal ağlarını güçlendirmeyi hedefledi.

Etkinlikte öne çıkan faaliyetler:

Program kapsamında öğrenciler çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Kampüs Avı, MCBÜ Kampüs Cepte mobil uygulamasındaki QR kod ipuçlarının takibiyle kampüsün farklı noktalarının keşfedilmesini sağladı. Ayrıca Kampüs Tanışma Çemberi, Akranlarla Keşif: Kampüs Elçileri İş Başında oturumu ve Keşke Şunu Bilseydim paneli öğrencilerin deneyim paylaşımı ve yönlendirme alması için öne çıktı.

Etkinlikte düzenlenen Kahoot yarışmaları, dart, bocce ve akıl-zekâ oyunları gibi aktiviteler, hem eğlence hem de takım ruhunu pekiştirme amacı taşıdı. Öğrenciler kampüs selfie noktalarında fotoğraf çekerek anılarını sosyal medyada paylaştı; #BenimÜniversitemMCBÜ challenge'ı da programın dijital ayağını oluşturdu.

Yönetimle buluşma ve kampüs imkanları:

Etkinlikte akademik birimler ile öğrenci kulüp ve toplulukları tanıtıldı; katılımcılar üniversitenin akademik ve sosyal imkanları hakkında bilgi aldı. MCBÜ üst yönetimi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Çetin ve Prof. Dr. Kadir Ay başta olmak üzere öğrencilerle alanda buluşarak görüş ve talepleri dinledi.

MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokuluna ait üzüm bağlarından ikramların yanı sıra lokma ve pilav dağıtımı yapılarak etkinlikteki misafirperverlik ön plana çıktı. Sportif faaliyetlerin teşvik edildiği program, sağlıklı yaşam ve kampüs içi hareketliliği destekledi.

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar, etkinliğin öğrencilerin üniversite yaşamına ilk adımlarını daha anlamlı kıldığını vurguladı ve yeni akademik yılın tüm öğrenciler için başarılı ve güzel hatıralarla dolu geçmesini diledi.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE 2026-2027 AKADEMİK YILININ BAŞLAMASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN "MCBÜ’YE MERHABA’26" ETKİNLİĞİNDE YENİ VE MEVCUT ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ. ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK YERLEŞKESİ REKREASYON ALANI’NDAKİ ETKİNLİKTE ÖĞRENCİLER, KAMPÜSÜ KEŞFEDERKEN ÇEŞİTLİ SOSYAL, KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETLERE KATILDI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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