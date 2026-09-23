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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Hüseyin Karaman ve Selim Argun ile eğitim, bilim ve kültür alanlarında Türk dünyasıyla ortak projeleri görüştü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 17:35

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi

TOGÜ'den yeni iş birliği görüşmeleri

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığına atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun'u ziyaret ederek eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki iş birliği imkânlarını görüştü. Toplantılarda iki taraf da ortak çalışma potansiyelinin değerlendirilmesine ağırlık verdi.

eğitim ve araştırmada ortak projeler:

Görüşmelerde, üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak ders içerikleri ve karşılıklı yürütülebilecek araştırma projeleri üzerinde duruldu. Taraflar, akademik çalışmaların verimliliğini artırmak için ortak doktora programları ve proje başvurularında eşgüdüm sağlanmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca bilimsel araştırmaların finansmanı ve proje yönetimi süreçlerine ilişkin iş birliği modelleri değerlendirildi.

kültür ve dilin uluslararası tanıtımı:

Yılmaz ile Prof. Dr. Selim Argun arasındaki görüşmede ise Türk dili ve kültürünün uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik etkinlikler, dil kursları ve kültürel programların koordinasyonu konuşuldu. Ziyaretlerde ayrıca Türk dünyasındaki yükseköğretim kurumları ve kültür kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak projeler yürütülmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantılar tarafların misafirperverliği için teşekkür edilmesiyle sona erdi.

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ, HOCA AHMET YESEVİ...

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOGÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ, HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNE ATANAN PROF. DR. HÜSEYİN KARAMAN İLE EĞİTİM, BİLİM VE KÜLTÜR ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ İMKÂNLARINI GÖRÜŞTÜ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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