Kastamonu'da eğitimde yapay zeka ve öğretmenliğin geleceği konuşuluyor

Kongre açılışı ve programın genel çerçevesi:

13. ERPA Uluslararası Eğitim Kongresi Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. Kongre açılış programı Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi ve Eğitim Fakültesi salonlarında gerçekleştirildi. Açılışa Kastamonu Üniversitesi akademik ve idari personeli, farklı şehirlerden gelen katılımcılar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Program, üniversitenin 20. yılına özel hazırlanan kısa filmin izlenmesiyle başladı. Ardından Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzikoloji Bölümü öğrencilerinin müzik gösterisi yer aldı. Açılış etkinliklerinin sonunda günün anısına konuşmacılara plaket takdim edildi.

ERPA Başkanı’nın değerlendirmesi:

ERPA Başkanı ve Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Çalışkan kongrenin 13 yıldır sürdürülmesinin önemine vurgu yaptı. Çalışkan, kongrelerin Atina, Bosna, Budapeşte ile ülke içinde İstanbul, Sakarya, Balıkesir, Mersin gibi farklı merkezlerde gerçekleştirildiğini hatırlatarak bu sürekliliğin bir kongre için hayati olduğunu belirtti. Bu yılki kongre temasının eğitimde yapay zeka olduğunu ifade eden Çalışkan, yapay zekanın sadece teknoloji değil, öğrenme-öğretme süreçleri, ölçme-değerlendirme yaklaşımları ve öğretme biçimlerini yeniden düşünmeyi gerektiren bir dönüşüm alanı haline geldiğini söyledi.

Üniversitenin rolü ve ev sahipliği:

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı konuşmasında üniversitenin kadim bir medeniyetin geleceğe taşınmasında önemli bir payanda olduğunu belirtti. Kaymakcı, 27 bin civarında öğrenci ve 60 binin üzerinde mezun ile üniversitenin ülkeye ve dünyaya insan yetiştirmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Ayrıca akademik ve idari personelin yaklaşık 2 bin kişiye yakın fedakar çalışmasının altını çizdi.

Kastamonu ev sahipliğinde düzenlenen kongre, katılımcılara hem akademik sunum hem de bölgesel kültürel etkileşim fırsatı sundu. Açılış programındaki film ve müzik gösterisi, kongrenin hem bilimsel hem de toplumsal bağlamlarını bir araya getiren bir başlangıç oluşturdu.

Eğitimde yapay zekanın tartışılan boyutları:

Kongrede yapay zekanın eğitim sistemine katkıları ve beraberinde getirdiği sorunlar akademisyenler tarafından çok yönlü olarak ele alınıyor. Oturumlarda öğrenme-öğretme süreçlerinden ölçme-değerlendirme yöntemlerine, öğretmenlik mesleğinin dönüşümünden okulların rol değişimine kadar geniş bir yelpaze tartışılıyor.

Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alipaşa Ayas sunumunda yapay zekanın ortaya çıkış nedenleri, farklı alanlara etkileri ve özellikle öğretmenlik mesleğinin icra biçimine yansımaları üzerinde durdu. Ayas, eğitim sisteminin değişimi izleyen bir mekanizma mı yoksa bu değişimi hazırlayan bir mekanizma mı olması gerektiği gibi temel sorulara dikkat çekti ve teknolojinin getirilerinin yanında zorluklar da barındırdığını vurguladı.

Katılımcılar, yapay zekanın öğrenci öğrenimini kişiselleştirme, ölçme-değerlendirmede yeni araçlar sunma ve öğretmenlerin rolünü yeniden tanımlama potansiyelini tartışırken aynı zamanda etik, erişim eşitsizliği ve öğretmen eğitiminin nasıl güncelleneceği konularını masaya yatırdı.

Kongre 25 Eylül'e kadar çeşitli sunum, oturum ve akademik çalışmalarla devam edecek ve katılımcılar arasında yerel ile uluslararası araştırma bulgularının paylaşılması sağlanacak.

KONGRENİN HOCA AHMET YESEVİ KÜLTÜR MERKEZİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN AÇILIŞ PROGRAMINA KASTAMONU ÜNİVERSİTENİN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİ, FARKLI ŞEHİRLERDEN GELEN KATILIMCILAR, KAMU KURUMLARININ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİ İLE ÖĞRENCİLER KATILDI.