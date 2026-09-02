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Amasya'da park eden otomobilin açılan kapısı motosiklet sürücüsüne çarptı

Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde park eden otomobilin açılan kapısına çarparak devrilen motosiklet sürücüsü Engin Ö. yaralandı; olay güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Amasya'da park eden otomobilin açılan kapısı motosiklet sürücüsüne çarptı

kaza ayrıntıları:

Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, park etmek için yol kenarına yanaşan bir otomobilin açılan kapısı arkasından gelen motosikletin çarpmasına neden oldu. Olayda, otomobili kullanan Y.Ö. idaresindeki 60 TC 848 plakalı araç ile arkadan gelen motosikleti süren Engin Ö. idaresindeki 05 ABA 969 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin üzerinde taşınan domatesler yola saçıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulansla yaralı, en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

müdahale ve soruşturma:

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu. Yetkililer, kazanın ardından trafik güvenliği ve kapı açma kurallarına dikkat çekti. Soruşturma ve incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntüleri, olayın oluş biçiminin netleştirilmesinde merkezî rol oynayacak. Polis ekiplerinin çalışması devam ediyor, yaralının sağlık durumu ise tedavi sürecine göre belirlenecek.

AMASYA&#039;DA BİR OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA YANINDAN GEÇEN MOTOSİKLETLİ ÇARPTI. NEYE UĞRADIĞINI...

AMASYA'DA BİR OTOMOBİLİN AÇILAN KAPISINA YANINDAN GEÇEN MOTOSİKLETLİ ÇARPTI. NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRAN MOTOSİKLETLİNİN YERE DÜŞTÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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