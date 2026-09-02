Kırıkkale'de iki ayrı operasyonda dört kişi tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, toplam dört kişi tutuklandı. Çalışmalar aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine odaklandı.

jandarma çalışması:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan H.İ. (50) ile "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (44)'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

narkotik operasyonu:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik bir adreste arama yapıldı. F.K.'nın ikametinde yapılan aramada satışa hazır dört parça halinde toplam 3,51 gram metamfetamin, 10 adet sentetik uyuşturucu ve 4,20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen B.N.Y. de yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Her iki operasyonda da yürütülen soruşturmalar, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

"YAĞMA" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 14 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN H.İ.