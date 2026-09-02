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Kırıkkale'de iki ayrı operasyonda dört kişi tutuklandı

Kırıkkale’de jandarma ve emniyetin çalışmalarında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü ile uyuşturucu şüphesiyle 2 kişi yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kırıkkale'de iki ayrı operasyonda dört kişi tutuklandı

Kırıkkale'de iki ayrı operasyonda dört kişi tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, toplam dört kişi tutuklandı. Çalışmalar aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine odaklandı.

jandarma çalışması:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, "yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası bulunan H.İ. (50) ile "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. (44)'yi yakaladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

narkotik operasyonu:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda, uyuşturucu ticaretinin deşifre edilmesine yönelik bir adreste arama yapıldı. F.K.'nın ikametinde yapılan aramada satışa hazır dört parça halinde toplam 3,51 gram metamfetamin, 10 adet sentetik uyuşturucu ve 4,20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Operasyon kapsamında uyuşturucu madde satıcısı olduğu tespit edilen B.N.Y. de yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Her iki operasyonda da yürütülen soruşturmalar, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

&quot;YAĞMA&quot; SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 14 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN H.İ.

"YAĞMA" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ 14 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN H.İ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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