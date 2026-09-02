Takla atan araçtan yara almadan çıkan sürücünün şansı

Aksaray'da meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı; sürücü şans eseri hiçbir yara almadan kurtuldu.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre olay, Tacin Mahallesi 91. Cadde üzerinde, kültür park istikametine seyir halindeyken yaşandı. Ali C.D. (34) yönetimindeki 11 DN 523 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarptı ve takla attı. Aracın devrilmesine rağmen sürücü takla atan otomobilden çıktığında burnu bile kanamamıştı.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücüye ambulans içinde ilk müdahaleyi yaptı; herhangi bir yaralanma tespit edilmediği için sürücü ambulanstaki kontrollerin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

Görgü tanıklarının hızlı bildirim ve ekiplerin zamanında müdahalesi, ağır yaralanmaların önüne geçti; kazanın nedenlerine ilişkin inceleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJ TAŞINA ÇARPIP TAKLA ATTI. ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TAKLA ATAN OTOMOBİLDEN ŞANS ESERİ BURNU BİLE KANAMADAN KURTULDU.