Eskişehir OSB'de palet yangını kontrol altına alındı, üretim tesisine sıçraması önlendi

olay ve ilk bilgiler:

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın açık alanındaki ahşap paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi, 1. Geliştirme Bölgesi sınırları içinde yer alan kapı ve pencere sistemleri üretimi yapan tesiste meydana geldi.

ihbar ve ekip sevki:

Yükselen alevleri fark eden tesis çalışanlarının yaptığı ihbar üzerine bölgeye, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahaleye başladı.

müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekipleri, alevlerin ana fabrika binasına sirayet etmesini önlemeye odaklanarak yoğun çalışma yürüttü. Yapılan müdahale sonucu yangın, üretim tesisine sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Olay yerinde ekipler, yangının tamamen soğutulması için detaylı soğutma çalışması gerçekleştirdi ve çevredeki riskleri minimize etmek için tedbirler aldı.

hasar ve soruşturma:

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olayın ardından yetkililer alanda inceleme başlattı; yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Fabrika bahçesindeki yangın söndürüldü