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Amasya'da tırın dorsesi kopunca kavşakta paniğe yol açtı

Amasya merkez Suluova kavşağında seyir halindeki tırın dorse kısmı koparak yol ortasına düştü; olay çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi, vinçle alındı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Amasya'da tırın dorsesi kopunca kavşakta paniğe yol açtı

Olay:

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Suluova kavşağında seyir halindeki tırın dorse kısmı aniden koparak yere düştü. Olay, sürücü Özcan Duru idaresindeki 54 BS 834 plakalı araçta meydana geldi. Şans eseri olay çevrede trafik kazasına yol açmadı.

Görüntüler ve müdahale:

O anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Dorse olay yerine gelen vinç yardımıyla çekilerek kaldırıldı. Olayın sonrası kısa sürede trafik normale döndürüldü ve yetkililer sahada çalışma yürüttü.

Tanık anlatımı:

Olayı gören vatandaşlardan Okan Topsakal, "Dorse bir anda tırdan ayrılarak yolun ortasında kaldı. Polisi arayıp dorumu bildirdik" diye konuştu. Yetkililere bilgi verildiği ve durumun bildirildiği aktarıldı.

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ KOPARAK YERE DÜŞTÜ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA...

AMASYA’DA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN DORSESİ KOPARAK YERE DÜŞTÜ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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