Organize dolandırıcılık iddiasında ilk duruşma: Erzincan'da mağdurlar adliyede

Erzincan'da dolandırıcılık davasının ilk duruşması

Erzincan Adliyesi'nde, 20 binden fazla kişinin mağdur olduğu iddia edilen dolandırıcılık davasının ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya davaya katılma talebinde bulunan mağdurlar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme salonunda, dosya kapsamında davaya katılmak isteyen yaklaşık 500 kişinin adliyeye geldiği, bunların önemli bir bölümünün dilekçe verdikten sonra adliyeden ayrıldığı ifade edildi.

Duruşmada mağdurları, İstanbul Barosu avukatları Ümit Altaş, Bülent Kolay ve Sabahat Eke temsil etti. Sanıklar adına iki avukat hazır bulundu. Dosyada 13 tutuksuz sanık yer alıyor; sanıklardan birinin Erzincan'dan, diğerlerinin ise Adana ve İstanbul'dan olduğu kaydedildi.

mağdur avukatının talepleri:

Mağdur avukatı Ümit Altaş, duruşmada Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri çerçevesinde sanıkların duruşmada hazır edilerek dinlenmesini, ardından müşteki ve tanık beyanlarının alınmasını talep etti. Altaş, iddianamede adı geçen ve milletvekilinin danışmanı olduğu ileri sürülen kişiler hakkında araştırma yapılmasını istedi.

Ayrıca mahalle muhtarlarının şikayetlerinin tespit edilmesini, mağdur ve müşteki sayısının netleştirilmesini ve taraflara çapraz sorgu imkanı tanınmasını talep eden Altaş, ilgili kişilerin mahkeme önünde dinlenmesini, Papara hesaplarına ilişkin kayıtların getirilerek incelenmesini ve adil yargılama yapılmasını vurguladı.

mahkemenin kararı ve duruşma süreci:

Mahkeme, tevsi tahkikat taleplerini reddederek duruşmayı 14 Ocak 2027 tarihine erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Altaş, davanın Erzincan'da son dönemde görülen önemli dolandırıcılık dosyalarından biri olduğunu belirtti ve iddianın seçimlerin ardından ortaya çıktığını söyledi.

Altaş, bazı kişilerin vatandaşlardan kimlik bilgilerini topladığını ve bu süreçte mahalle muhtarlarının da aracılık ettiğinin ileri sürüldüğünü aktardı. Ayrıca çok sayıda kişinin Adana'dan Erzincan'a gelen bir grup tarafından dolandırıldığı iddialarının da dile getirildiği belirtildi.

Altaş, ilk duruşmada bazı vatandaşlara matbu dilekçeler imzalatıldığını; bu dilekçelerin bir kısmında şikayetçi olunmadığı, bazılarında ise şikayetçi olunduğu yönünde ifadeler bulunduğunu söyledi. Dilekçelerde davaya katılma taleplerine ilişkin açık bir beyanın yer almadığını; yüzlerce kişinin adliyeye gelip dilekçe vermeye çalıştığını, bazılarının dilekçelerini sunamadan ayrıldığını belirtti. Kendi girişimleriyle bazı mağdurların hakim karşısında beyanda bulunarak şikayetçi olduklarını ve davaya katılma talebinde bulunduklarını ifade etti.

iddianamenin içeriği:

İddianamede çok sayıda müştekinin yer aldığı, soruşturma kapsamında vatandaşlardan kimliklerin toplandığı, WhatsApp yazışmaları ile Papara hesaplarının incelendiği bildirildi. Bazı kişilerin kimlik bilgileri kullanılarak Papara hesabı açılmasına ilişkin tespitler iddianamede yer alıyor. Bazı müşteki ve bilgi sahibi beyanlarında ise kişilere yardım yapılacağı yönünde anlatımlara yer verildiği aktarıldı.

Davanın bir sonraki duruşması 14 Ocak 2027'de görülecek.

ERZİNCAN'DA 20 BİNDEN FAZLA KİŞİNİN MAĞDUR OLDUĞU İDDİA EDİLEN DOLANDIRICILIK DAVASINDA İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ