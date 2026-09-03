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Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıktı

Gaziantep Şahinbey'de şehir hastanesi bahçesindeki çalılıklarda ölü bulunan kişinin S.O. (46) olduğu tespit edildi; ölüm nedeni otopside belirlenecek.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:20

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kayıp başvurusu yapılan kişiye ait çıktı

şehir hastanesi bahçesinde bulunan ceset kimliğiyle eşleşti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'ndeki Gaziantep Şehir Hastanesi bahçesinde çalılıkların arasında ölü bulunan kişinin ailesi tarafından daha önce kayıp başvurusu yapılan S.O. (46) olduğu adli tıp incelemesiyle tespit edildi.

vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi:

İddiaya göre bahçede çalılıkların arasında yoğun koku fark eden vatandaşlar durumu hastane yetkililerine bildirdi. Bildirimin ardından olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çalılıklar içinde bir şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

cenaze adli tıpa götürüldü, otopsiyle ölüm nedeni belirlenecek:

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze, detaylı tıbbi ve adli inceleme için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adli tıp birimindeki kontroller sonucu ölen şahsın ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu S.O. (46) olduğu belirlendi.

Yetkililer, şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi raporuyla netleşeceğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ilgili birimler incelemelerini sürdürüyor.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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