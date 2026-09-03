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Ağustos sonu operasyonları: Uşak'ta uyuşturucu ticaretine yönelik 17 tutuklama

Uşak'ta 15-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 36.500 TL, binlerce sentetik ilaç ve 27.573 kullanım ele geçirildi; 17 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ağustos sonu operasyonları: Uşak'ta uyuşturucu ticaretine yönelik 17 tutuklama

operasyonun kapsamı ve hedefleri:

Uşak Valiliği'nin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçuna yönelik çalışmada kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonlar 15-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi ve önceden tespit edilen adresler hedef alındı.

ele geçirilen maddeler ve miktarlar:

Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen çeşitli miktarlarda malzeme ele geçirildi. Yetkililer tarafından bildirilen bulgular arasında 36.500 TL, 4.718 adet sentetik ecza, 7 gram esrar, 80 adet ecstasy, 209 adet captagon, 54 gram metamfetamin ve 27.573 kullanımlık sentetik kannabinoid yer aldı. Bu veriler, operasyonun kapsamının ve ele geçirilen ürünlerin çeşitliliğinin boyutunu ortaya koyuyor.

yasal süreç ve tutuklamalar:

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından toplam 17 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve konuya ilişkin adli sürecin takip edildiğini belirtti.

UŞAK’TA BELİRLİ TARİHLER ARASINDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ...

UŞAK’TA BELİRLİ TARİHLER ARASINDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 17 KİŞİ, ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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