Bitlis'te domates sezonu başladı: üretimde bölge lideri, Türkiye'de yedinci

Bitlis'te domates hasadı tarlalarda başladı

Bitlis'in verimli topraklarında bu yıl 34 bin 130 dekarlık alanda domates üretimi gerçekleştirildi. Hasat çalışmaları Tatvan ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde başladı; törene Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri ve tarlada çalışan işçiler katıldı. Vali Karakaya, üreticiler ve tarım işçileriyle birlikte tarlada domates topladı ve sahada incelemelerde bulundu.

Üretim ölçeği ve bölgesel sıralama:

Yetkililerden alınan bilgiye göre Bitlis genelinde gerçekleştirilen domates üretimi, ilin tarımsal çeşitliliğinin önemli bir parçasını oluşturuyor. İl genelinde patatesten fasulyeye, domatesten birçok ürüne kadar geniş bir ürün yelpazesi yetiştiriliyor; ayrıca kent bal üretiminde de iddialı bir konumda. Bu kapsamda Bitlis, domates üretiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 1'inci, Türkiye genelinde 7'nci sırada yer alıyor.

Vali Karakaya, ilde yaklaşık 1,5 milyon dekar tarım arazisi bulunduğunu ve bu arazilerde farklı ürünlerin yetiştirildiğini hatırlatarak tarım ile hayvancılığın ülke için stratejik önemde olduğunu vurguladı. Ayrıca devletin ve Tarım ve Orman Bakanlığının bu alanlara yönelik ciddi destekler sağladığı belirtildi.

Ekonomik etkiler ve tarım politikaları:

Bitlis'teki geniş üretim alanları hem bölge ekonomisine hem de ülke tarımına katkı sağlıyor. Yerelde üretilen domateslerin hasadı, mevsimlik tarım işçileri için istihdam yaratırken, üreticilere gelir kaynağı oluyor. Yetkililer, ildeki üretimin artmasının tedarik zincirine olumlu yansıdığını ve bölgesel tarım politikalarının etkinliğini gösterdiğini aktarıyor.

Vali Karakaya'nın tarlada işçilerle sohbet etmesi ve üretimi yerinde incelemesi, yerel yönetimin üretici ve çalışanların yanında olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor. Karakaya, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat dileyerek, her zaman üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Bitlis'in domates üretimindeki konumu, hem bölgesel tarım planlamalarında hem de piyasa arzında ilin kritik bir aktör olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemlerde üretim alanlarının korunması ve modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması, ilin sıralamadaki konumunu güçlendirmeye devam edeceği beklentisini destekliyor.

BİTLİS'İN BEREKETLİ TOPRAKLARINDA BU SEZON 34 BİN 130 DEKARLIK ALANDA ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLEN DOMATESİN HASADINA BAŞLANDI.