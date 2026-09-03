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Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla-Aydın karayolu Yeni Karakuyu Kavşağı'nda öğlen saatlerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 14:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Yeni Karakuyu kavşağında çarpışma

Muğla-Aydın karayolu Yeni Karakuyu Kavşağı'nda öğlen saatlerinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 48 E 2102 plakalı araç kavşak içerisinde 07 ABG 918 plakalı otomobille çarpıştı. Olayın bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve iki kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yapıyor; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

MUĞLA’DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

MUĞLA’DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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