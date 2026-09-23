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ameliyat sonrası felç iddiası: hasta tazminat için hukuk yoluna başvurdu

Sakarya'da boyun fıtığı ameliyatı sonrası felç kaldığını iddia eden hasta, malpraktis nedeniyle tazminat davası açtı; ilk duruşma bugün görüldü.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:01

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EDİTÖR: Serkan Varol

ameliyat sonrası felç iddiası: hasta tazminat için hukuk yoluna başvurdu

Ameliyat sonrası iddia ve dava süreci

Sakarya'da bir fabrikada çalışan işçi, boyun fıtığı şikayetiyle Serdivan ilçesindeki Özel Adatıp Hastanesi'ne başvurdu. Operasyon kararı verilen hasta, iddiaya göre ameliyatın ardından yatalak hale geldi ve tedavi sürecinde malpraktis olduğunu öne sürerek hukuki süreç başlattı.

Dava, Sakarya Tüketici Mahkemesi'nde açıldı ve ilk duruşma bugün görüldü. Celse, taraf avukatlarının katılımıyla başladı; kimlik tespiti ve iddianamenin okunması yapıldı, ardından tarafların beyanları alındı.

Davacının talepleri ve iddialar:

Davacının avukatı duruşmada müvekkilinin yaşadığı mağduriyeti vurguladı ve ihmali bulunanların tazminat ödemesini talep etti. Avukat, ameliyat sonrası hastanın sağlık durumu ve yaşam kalitesindeki değişikliğe dikkat çekerek tazminat talebinin gerekçelerini sundu.

Davalı tarafın savunması ve mahkeme kararı:

Davalı hekimin avukatları ise sürece ilişkin delil ve tanık bildiriminde bulunmak istedi; ikinci bir tanık listesi sunma talepleri mahkeme tarafından değerlendirildi. Heyet, davalının ikinci tanık listesi talebini reddetti.

Mahkeme ayrıca, hastanenin sigorta şirketine davanın ihbar edilmesine ve dosyaya aydınlatılmış onam belgesi'nin sunulmasına karar verdi. Bu belgelerin temini ve değerlendirilmesi için duruşma ertelendi.

İlerleyen celselerde tarafların ek belge ve tanık bildirimleri ile tıbbi raporların değerlendirilmesi bekleniyor. Süreçte, sağlık uygulamalarına ilişkin iddiaların delillerle desteklenmesi ve tazminat talebinin hukuki zemininin ortaya konması önemli olacak.

ÖZEL ADATIP HASTANESİ (ARŞİV)

ÖZEL ADATIP HASTANESİ (ARŞİV)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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