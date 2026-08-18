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Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açıklama

Güngen, Melih Meriç'in ameliyattan çıktığını ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi; saldırıyı demokrasiye yönelik sayıp örgüte birlik çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Ameliyatı sonrası birlik çağrısı: Yeni Parti Gaziantep il başkanı Güngen'den açıklama

Yeni Parti Gaziantep'ten açıklama

Yeni Parti Gaziantep İl Başkanı Erhan Deniz Güngen, milletvekili Melih Meriç hakkında bilgi verdi. Güngen, vekilimizin az önce ameliyattan çıktığını, durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.

Hastane süreci:

Güngen, Meriç'in şu an için bu gece yoğun bakımda yatacağını, uyutulduğunu ve yarın özel odaya alınacağını belirtti. Ameliyat sonrası takiplerin sürdüğünü vurguladı ve sağlık durumunun stabil olduğunu ifade etti.

Saldırı değerlendirmesi ve çağrı:

İl başkanı, yaşanan olayı 'makam, mevki peşinde koşanların demokrasiye yönelik saldırısı' olarak nitelendirdi. Güngen, partinin bu tür olaylara rağmen örgütüyle dimdik ayakta olduğunu, daha çok çalışarak Yeni Parti'yi Gaziantep'te birinci parti yapma hedefinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Güngen ayrıca, Teşkilat Başkanının ve Örgüt Başkanının kendisini arayıp bilgi aldığını, gereken bilgileri verdiğini belirterek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Parti teşkilatının bu saldırıdan güç alarak faaliyetlerini arttıracağı mesajı verildi.

YENİ PARTİ GAZİANTEP İL BAŞKANI ERHAN DENİZ GÜNGEN: &quot;VEKİLİMİZ AMELİYATTAN ÇIKTI, HAYATİ TEHLİKESİ...

YENİ PARTİ GAZİANTEP İL BAŞKANI ERHAN DENİZ GÜNGEN: "VEKİLİMİZ AMELİYATTAN ÇIKTI, HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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