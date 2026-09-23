Eski İzmir başkanı Burhan Özfatura son yolculuğuna uğurlandı

hastanedeki süreç ve vefatı:

Geçirdiği ani kalp rahatsızlığı sonucu tedaviye alınan Burhan Özfatura, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda kaldı. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Emel Çalıkoğlu tarafından hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanan Özfatura, oğlu Fatih Özfatura'nın bildirdiğine göre kalbi yaklaşık 40 dakika durmuş ve bilinci kapalı hale gelmişti. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen 83 yaşında hayatını kaybetti.

cenaze töreni ve törene katılanlar:

Burhan Özfatura için Balçova Niyazi Uğur Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde aile üyeleri ve yakınları taziyeleri kabul etti. Yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı törende kızı Zeynep Özfatura de tabutun başında duygusal anlar yaşadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özfatura, Karabağlar Paşa Köprüsü Kabristanı'na defnedildi.

Törene eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, siyasi parti il başkanları, Özfatura’nın birlikte görev yaptığı siyasetçiler, iş insanları, eski ve mevcut belediye başkanları, milletvekilleri, eski bakanlar ve çok sayıda seveni katıldı.

belediye başkanlığı dönemleri ve kent projeleri:

Burhan Özfatura, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini iki dönem yürüttü: 1984-1989 ve 1994-1999. İlk döneminde Anavatan Partisi, ikinci döneminde ise Doğru Yol Partisi adayı olarak seçildi. Adalet Partili Osman Kibar’ın ardından İzmir’de belediye başkanlığı görevini yürüten tek sağ görüşlü siyasetçi olarak kayıtlara geçti.

Başkanlığı döneminde kentte kalıcı iz bırakan projelere imza attı. Bunlar arasında Büyük Kanal Projesi ve Bornova-Üçyol metro hattı gibi altyapı girişimleri; Balçova’ya ve İzmir’e kazandırdığı Turkuvaz sahil alanı ile İnciraltı’nda başlatılan kıyı düzenleme çalışmaları sayılabilir. 15 Aralık 1986 tarihinde kurulan Tansaş İzmir Büyükşehir Belediyesi İç ve Dış Ticaret A.Ş. Özfatura döneminde hayata geçti; 1996 yılında belediyeye ait Tansaş hisselerinin %32,98'i halka açıldı.

Toplu konut ihtiyacına yönelik başlatılan proje kapsamında hayata geçirilen Evka toplu konut projeleri de Özfatura döneminin önemli uygulamalarındandı. Bu kapsamda toplam yedi Evka inşa edilmiş; bunlardan üçü Çiğli'de (Evka 2, 5, 6), iki tanesi Bornova'da (Evka 3, 4) ve birer tanesi Gaziemir (Evka 7) ile Buca (Evka 1) ilçelerinde yer aldı.

Halk, siyasi çevreler ve meslektaşları, uzun yıllar süren belediyecilik hizmetlerinin ardından Özfatura’yı son yolculuğuna uğurlarken, geride kent için atılan adımlara ilişkin bir değerlendirme ve vefa duygusu bıraktı.

ESKİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI BURHAN ÖZFATURA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI