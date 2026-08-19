Hafızalarda yaşayan miras: Ahmet Haluk Dursun anıldı

ahmet haluk dursun anısına anma töreni ve sergi

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un vefatının 7’nci yılında düzenlenen "Haluk Dursun Sergisi" ve belgesel gösterimine ev sahipliği yaptı. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dursun’un devlet adamlığı, akademisyen kimliği ve özellikle gençlere adanmış yüreğinin milletin hafızasında kalıcı bir yer edindiğini vurguladı.

Ersoy anma töreninde, makamların geçici; fikirden esere ve nesillere aktarılan birikimin ise kalıcı olduğunu söyledi. Dursun’u tanımlarken onun ömrünü "ilme, tarihe, kültüre adamış, ülkesine ve milletine sevdalı" bir akademisyen ve devlet görevlisi olarak nitelendirdi ve anmanın yalnızca geçmişi yad etmek olmadığını, fikirleri yaşatmanın eyleme dönüştürülmesinin önemine işaret etti.

ersoy'un vurguları:

Bakan Ersoy, Ahmet Haluk Dursun için "bilgiyi kürsülerde bırakmadı; Anadolu’nun şehirlerine, üniversitelerine, müzelerine ve tarihi mekanlarına taşıdı" ifadesini kullanarak Dursun’un bilgi aktarımına yönelik yaklaşımını öne çıkardı. Ersoy, Dursun’un gençlere duyduğu güvenin ve onlarla omuz omuza yürümeye verdiği önemin mesleki kimliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Ayrıca Ersoy, Dursun’un Ayasofya’da yürüttüğü çalışmalar, Topkapı Sarayı’nda başlattığı "Saray Dersleri", Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nın kuruluşuna katkıları ve gençleri tarihle buluşturan projelerinin bu kültürel kalkınma anlayışının somut örnekleri olduğunu ifade etti. Bakan, bu kazanımların kalıcı olmasında en önemli unsurun gençler olduğuna vurgu yaparak onların her süreçte yer almasını sağlama gayretinin sürdürüleceğini söyledi.

serginin düzeni ve içeriği:

Sergi "Coğrafyadan Coğrafyaya, Nesilden Nesile, Zamanı Aşan Bir Kültür Köprüsü, Gönül Elçisi; Ahmet Haluk Dursun" başlığıyla üç bölüm halinde düzenlendi. İlk bölümde Dursun’un akademik yaşamına ait fotoğraflar yer alırken, ikinci bölüm ziyaretçilere sunulan 18 dakikalık otobiyografik gösterimden oluşuyor. Üçüncü bölümde ise Dursun’un kitapları ve yazılı eserleri sergileniyor.

Sergi, Dursun’un İstanbul ve Balkanlar merkezli kültür coğrafyasına yaklaşımını, Boğaziçi Dersleri’nden Rumeli bilincinin canlı tutulmasına yönelik çalışmalara; yazılı basın, televizyon, radyo ve akademi dünyasındaki faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede aktarımını hedefliyor. Özellikle genç dimağlara medeniyet mirasını aktarmayı hayatının merkezine alan Dursun’un öğrencileri ve entelektüel mirası serginin temel anlatısını oluşturuyor.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere yönelik sözlerini anımsatarak gençlerin hayallerini gerçekle buluşturmaları için destek sunmayı sürdüreceklerini belirtti ve sözlerini, Mekanı cennet, ruhu şad olsun temennisiyle noktaladı. Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un mirasının, öğretme tutkusu, devlet hizmetiyle buluşan ilmî birikimi ve gençlere adanmışlığıyla Türkiye’nin kültür hafızasında yaşamaya devam edeceği vurgulandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, TARİH PROFESÖRÜ VE BÜROKRAT PROF. DR. AHMET HALUK DURSUN’UN VEFATININ 7’NCİ YIL DÖNÜMÜ NEDENİYLE ANKARA RESİM VE HEYKEL MÜZESİ'NDE DÜZENLENEN "HALUK DURSUN SERGİSİ" VE BELGESEL GÖSTERİMİNE KATILDI.