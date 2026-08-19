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Tarlasındaki mozaik Salkaya'da Roma dönemi kapsamlı bir yerleşimi ortaya çıkardı

Elazığ Salkaya'da tarlada bulunan 84 m² mozaikle başlayan kazılar, hamam, kilise, tahıl deposu ve aynı döneme ait çocuk mezarını gün yüzüne çıkardı.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:22

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarlasındaki mozaik Salkaya'da Roma dönemi kapsamlı bir yerleşimi ortaya çıkardı

Keşif ve kazı süreci:

Elazığ merkeze bağlı Salkaya Köyü'nde bir çiftçinin tarlasına fidan diktiği sırada mozaiğe rastlamasıyla arkeolojik süreç başladı. İhbar üzerine Elazığ Müze Müdürlüğü ekipleri 2023'te kurtarma kazısı başlattı; 2024'te 84 metrekarelik mozaik tamamen açığa çıkarıldı. 2024 sonu itibarıyla kurtarma statüsünden çıkan saha, 2025'te resmi müze kazısına dönüştürüldü.

Açığa çıkan yapılar:

Kazılarda, Geç Roma ve Erken Bizans dönemine tarihlenen bir villa yerleşimi belirlendi. Alan içerisinde villa yapısının yanı sıra hamam, tahıl deposu ve bir kilise (şapel) kalıntısı bulundu. Kilise çevresinde sürdürülen kazılarda aynı döneme ait çocuk mezarı da açığa çıkarıldı.

Bilimsel koordinasyon ve yerel inceleme:

Çalışmalar, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Elazığ Müzesi başkanlığında ve Salkaya Kazısı Bilimsel Danışmanı Doç. Dr. Mehmet Kayhan Murat danışmanlığında yürütülüyor. Kazı alanını Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kadir Atıcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cemil Yatkın ve Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müze Müdürü Ziya Kılınç yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Turizm, koruma ve ileriye dönük planlar:

Vali Hatipoğlu, kazıların her gün daha heyecan verici sonuçlar verdiğini belirterek, "Bilimsel çalışmalar, buranın Geç Roma ve Erken Bizans ile Hristiyanlığın ilk yayılış yıllarına ait alanlar olduğunu gösteriyor" dedi. Hatipoğlu ayrıca bölgenin yalnızca tek bir mozaik parçası olmadığını; villaların yer aldığı geniş bir yerleşim olduğunu ve yapıların "bir maden tüccarına, bölgesel bir beye ya da bir komutana ait olabileceğini" değerlendirdiklerini aktardı.

Yerel yönetimler, alanın ziyaret edilebilir hale getirilmesi için yol ve altyapı çalışmalarını sürdüreceklerini; İl Özel İdaresi'nin de il genelinde yürütülen dört ayrı kazıya destek verdiğini bildirdi. Kazıların derinleşmesiyle bölgenin tarihine ışık tutacak yeni bulguların ortaya çıkması bekleniyor.

Tarlada fidan dikerken bulunan mozaiğin ardından dev yerleşim gün yüzüne çıktı

Tarlada fidan dikerken bulunan mozaiğin ardından dev yerleşim gün yüzüne çıktı

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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