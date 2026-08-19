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kestel’de 30 ağustos coşkusu mela bedel konseriyle süslenecek

Kestel Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Eğitim Caddesi'nde DJ Uğur Başaran'ın performansı ve saat 21.30'da Mela Bedel konseriyle kutlayacak.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Hazal Tunç

kestel’de 30 ağustos coşkusu mela bedel konseriyle süslenecek

Kestel'de 30 Ağustos kutlamaları:

Kestel Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıldönümünü ilçede düzenleyeceği etkinliklerle anacak. Etkinlikler, Eğitim Caddesi'nde gerçekleşecek program kapsamında akşam saatlerinde başlayacak.

Program, saat 20.00'de DJ Uğur Başaran'ın performansıyla açılacak; gecenin finalini ise sevilen sanatçı Mela Bedel alacak.

programın akışı:

Gecede DJ Uğur Başaran sahneye çıkacak ve izleyicileri canlı bir açılış performansıyla karşılayacak. Ardından saat 21.30'da Mela Bedel sahneye çıkarak, "Alayı Yalan", "Ben Sana Gelemem" ve "Canım" gibi bilinen eserlerini Kestelliler için seslendirecek.

Kestel Belediyesi, yıl boyunca konserlerden tiyatro ve müzikallere, açık hava sinemalarından gençlere yönelik programlara kadar geniş bir kültür-sanat takvimi sunuyor; 30 Ağustos etkinliği de bu programın bir parçası olarak planlandı.

başkan erol'dan davet:

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, 30 Ağustos'un tarihsel önemine vurgu yaparak vatandaşları etkinliğe davet etti. Erol şu ifadeleri kullandı: "30 Ağustos, vatanı, bayrağı ve bağımsızlığı uğruna tek yürek olan aziz milletimizin, hiçbir şart altında esareti kabul etmeyeceğini tarihe yazdığı büyük bir zaferdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan bu eşsiz zafer, milletimizin inancının, cesaretinin ve vatan sevgisinin en güçlü nişanelerinden biridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünü Kestel’imizde hemşehrilerimizle omuz omuza, bayraklarımızla ve aynı heyecanla kutlayacağız. Saat 20.00’de DJ Uğur Başaran’ın performansıyla başlayacak gecemizde, saat 21.30’da sevilen sanatçı Mela Bedel’i hemşehrilerimizle buluşturacağız. Tüm hemşehrilerimizi 30 Ağustos akşamı Eğitim Caddesi’nde Zafer Bayramımızın coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyorum."

Organizatörler, etkinliğin açık hava formatında olacağını ve tüm vatandaşların katılımına açık olduğunu belirtiyor. Kestel halkı, 30 Ağustos akşamı müzik ve anma duygusunu bir arada yaşayacak.

KESTEL BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERLE...

KESTEL BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNÜ DÜZENLEYECEĞİ ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAK. KESTEL EĞİTİM CADDESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK PROGRAMDA DJ UĞUR BAŞARAN’IN PERFORMANSININ ARDINDAN SEVİLEN SANATÇI MELA BEDEL SAHNE ALACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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