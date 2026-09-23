Dolar 48,8212 +0,03%
Euro 55,6635 -0,38%
Bist 13.267,02 +0,52%
Altın Gram 6.777,38 -1,34%
EUR/USD 1,1396 -0,50%
Brent Petrol 97,59 +2,28%
--°

Anahtar Parti'den okul güvenliği uyarısı: Turgutlu saldırısı sonrası uygulamaların etkinliği sorgulanmalı

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Turgutlu saldırısı sonrası okul güvenliğinin siyaset üstü olduğunu vurgulayıp, tedbirlerin sahada ölçülmesini istedi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 14:37

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Anahtar Parti'den okul güvenliği uyarısı: Turgutlu saldırısı sonrası uygulamaların etkinliği sorgulanmalı

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan açıklama

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında meydana gelen silahlı saldırı sonrasında etkilenen öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. İl Başkanlığı açıklamasında okul güvenliğinin siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkat çekildi ve mevcut uygulamaların sahadaki etkisinin acilen ölçülmesi çağrısı yapıldı.

Mevcut uygulamaların değerlendirilmesi:

Açıklamada, okullarda uygulanan güvenlik tedbirlerinin hangi ölçüde koruma sağladığının tespiti gerektiği kaydedildi. İl Başkanlığı, Hangi okulun risk haritası güncel? Kaç ihbar yapıldı, kaçı değerlendirildi? Rehberlik servisleri yeterli mi? sorularının acilen sorulması gerektiğini belirtti. Bu soruların yanıtlanmasının, uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi ve boşlukların belirlenmesi bakımından hayati olduğu vurgulandı.

Partinin önerdiği önlemler:

Anahtar Parti, okul güvenliğine ilişkin çözüm yaklaşımını şu maddelerle açıkladı: her okul için sosyal risk ve güvenlik haritası oluşturulması; 7/24 çalışan zorbalık ve tehdit bildirim sisteminin güçlendirilmesi; rehberlik ve erken müdahale ekiplerinin takviye edilmesi; risk esaslı profesyonel okul güvenliği uygulamasına geçilmesi; ve çocukların ateşli silahlara erişiminin önlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi. Açıklamada alınan tedbirlerin hem kapsam hem uygulama açısından denetlenmesinin önemine tekrar işaret edildi.

İl Başkanlığı, okul güvenliğinin politik tartışmaların ötesinde ele alınarak kısa sürede somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti ve yetkililerden sahada ölçülebilir iyileşmeler beklediklerini bildirdi.

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANLIĞI, MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR LİSE YAKININDA MEYDANA...

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANLIĞI, MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR LİSE YAKININDA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN OKUL GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ YENİDEN ELE ALINMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, ALINAN TEDBİRLERİN SAHADAKİ SONUÇLARININ ÖLÇÜLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ak Parti Kayseri teşkilatı Felahiye, Akkışla ve Özvatan'da muhtarlarla buluştu
images

Düzce'yi büyük il yapma kararı: yollar ve 100 proje sahada ilerliyor
images

Eş-Şara New Jersey şakasıyla Trump’a mesaj gönderdi: Golan Suriye toprağıdır
images

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu NATO komutanı Wikoff’u ağırladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erdemli'de tanker çarpması sonucu bir kadın hayatını kaybetti

İşaret diliyle kent hizmetine erişim: Tekirdağ'da kapsamlı destek

Körfez Gençlerbirliği üçüncü çeyrekte öne geçip Gebze Olimpik'i mağlup etti

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden türk dünyasına akademik iş birliği hamlesi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü