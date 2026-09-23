Anahtar Parti'den okul güvenliği uyarısı: Turgutlu saldırısı sonrası uygulamaların etkinliği sorgulanmalı

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı'ndan açıklama

Anahtar Parti Kırşehir İl Başkanlığı, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında meydana gelen silahlı saldırı sonrasında etkilenen öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti ve yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. İl Başkanlığı açıklamasında okul güvenliğinin siyaset üstü bir mesele olduğuna dikkat çekildi ve mevcut uygulamaların sahadaki etkisinin acilen ölçülmesi çağrısı yapıldı.

Mevcut uygulamaların değerlendirilmesi:

Açıklamada, okullarda uygulanan güvenlik tedbirlerinin hangi ölçüde koruma sağladığının tespiti gerektiği kaydedildi. İl Başkanlığı, Hangi okulun risk haritası güncel? Kaç ihbar yapıldı, kaçı değerlendirildi? Rehberlik servisleri yeterli mi? sorularının acilen sorulması gerektiğini belirtti. Bu soruların yanıtlanmasının, uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi ve boşlukların belirlenmesi bakımından hayati olduğu vurgulandı.

Partinin önerdiği önlemler:

Anahtar Parti, okul güvenliğine ilişkin çözüm yaklaşımını şu maddelerle açıkladı: her okul için sosyal risk ve güvenlik haritası oluşturulması; 7/24 çalışan zorbalık ve tehdit bildirim sisteminin güçlendirilmesi; rehberlik ve erken müdahale ekiplerinin takviye edilmesi; risk esaslı profesyonel okul güvenliği uygulamasına geçilmesi; ve çocukların ateşli silahlara erişiminin önlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi. Açıklamada alınan tedbirlerin hem kapsam hem uygulama açısından denetlenmesinin önemine tekrar işaret edildi.

İl Başkanlığı, okul güvenliğinin politik tartışmaların ötesinde ele alınarak kısa sürede somut adımlar atılması gerektiğini kaydetti ve yetkililerden sahada ölçülebilir iyileşmeler beklediklerini bildirdi.

ANAHTAR PARTİ KIRŞEHİR İL BAŞKANLIĞI, MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR LİSE YAKININDA MEYDANA GELEN SİLAHLI SALDIRININ ARDINDAN OKUL GÜVENLİĞİ POLİTİKALARININ YENİDEN ELE ALINMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, ALINAN TEDBİRLERİN SAHADAKİ SONUÇLARININ ÖLÇÜLMESİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.