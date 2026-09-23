Sarıkamış'ta esnafla buluşan vekil sahada Türkiye yüzyılı hedeflerini değerlendirdi

Sarıkamış temasları: doğrudan iletişim ve saha gözlemi:

AK Parti tarafından yürütülen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kars'a gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Sarıkamış ilçesinde esnaf ziyaretleri ve teşkilat buluşmaları gerçekleştirdi. İlçe merkezinde yapılan temaslarda vekil Öz, vatandaşların gündemini yerinde dinleyerek saha notları aldı.

İşyerlerini tek tek gezen Öz, beraberindeki AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan ile esnafın ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin bilgi aldı, talep ve önerileri not etti. Görüşmeler, hem bireysel sorunların aktarılması hem de partinin saha perspektifinin güncellenmesi açısından değerlendirildi.

esnaf ziyaretlerinde öne çıkan tespitler:

Görüş alışverişlerinde esnafın yerel koşullara dair değerlendirmeleri ve beklentileri öne çıktı. Mehmet Emin Öz, esnafla yapılan sohbetlerde yerel ekonominin ihtiyaçları ile hizmet ve destek taleplerine dair notlar aldı ve bu tespitlerin teşkilatla paylaşılacağını belirtti. Ziyaretler, halkla doğrudan temas kurma amacını taşıdı.

teşkilat buluşması: saha çalışmaları ve hedeflerin paylaşımı:

Esnaf ziyaretlerinin ardından AK Parti Sarıkamış İlçe Teşkilatı ile bir araya gelen Öz, teşkilat mensuplarıyla saha faaliyetlerini, iletişim yöntemlerini ve öncelikli çalışma konularını değerlendirdi. Toplantıda, Türkiye Yüzyılı vizyonuna ilişkin saha perspektifi ve ilçede sürdürülecek programların önemi vurgulandı.

Toplantıda karşılıklı istişarelere yer verildi; teşkilat üyelerinin görüş ve önerileri dinlendi. Sarıkamış temaslarının, parti ile vatandaş arasındaki doğrudan iletişimi güçlendirme ve saha çalışmalarını somut ihtiyaçlara göre şekillendirme amacı taşıdığı belirtildi.

AK Parti yetkilileri, programme dahilinde Kars merkez ve ilçelerinde benzer buluşmaların süreceğini ve vatandaş, esnaf, sivil toplum kuruluşları ile teşkilat mensuplarıyla temasların artarak devam edeceğini kaydetti.

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI İÇİN KARS’A GELEN AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ÖZ, SARIKAMIŞ’TA ESNAF VE TEŞKİLATLA BULUŞTU(KARS-İHA)