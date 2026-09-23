Ayvalık başkanından Ankara çıkarması: Yeni Parti genel merkezinde kritik temas

Ergin'in Ankara ziyareti

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ankara temasları kapsamında Yeni Parti Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Genel Başkan Özgür Özel ile bir araya geldi.

Ziyaret, Ankara’daki yeni genel merkez binasında gerçekleşti. Ergin ve Özel görüşmede gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

görüşmenin odağı:

Başkan Ergin, yeni genel merkezin parti çalışmalarına ve Türkiye’nin geleceğine yönelik çalışmalara katkı sağlamasını diledi.

Ergin'in mesajı:

Başkan Mesut Ergin, Cumhuriyet değerlerinden güç alan, toplumun değişim taleplerini önemseyen ve yeni kuşaklarla büyüyen bir anlayışla yollarına devam ettiklerini belirterek, "Yenilenen, değişen ve Türkiye’nin geleceğine güçlü biçimde hazırlanan partimizin yeni merkezinin hayırlı olmasını diliyor, Türkiye’ye umut olacak değişimi hep birlikte başaracağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Ergin, görüşmenin ardından yeni merkezin partinin çalışmalarına olumlu katkı sunmasını temenni ederek Ankara temasını tamamladı.

AYVALIK BELEDİYE BAŞKANI MESUT ERGİN, ANKARA TEMASLARI KAPSAMINDA YENİ PARTİ GENEL MERKEZİ’Nİ ZİYARET EDEREK GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİ.