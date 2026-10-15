Anaokullarına yapılan sık aramalar sonrası gözaltı, şüpheli adli kontrolle serbest

olayın gelişimi:

Samsun'un Atakum ilçesinde, Türkiye genelinde şubeleri bulunan özel bir anaokulunun ilçe içindeki farklı şubelerine yönelik sürekli telefon aramaları nedeniyle huzursuzluk yaşandığı iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, aramalarda adı geçen M.T. (31)'yi gözaltına aldı.

Gözaltı işlemlerini yürüten ekip, olayla ilgili olarak müdahaleyi Recep Tokur Polis Merkezi tarafından gerçekleştirdiklerini bildirdi. Okul yönetimi ve personel şikâyeti doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

adli süreç ve karar:

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemleri sonucunda M.T., hakkında uygulanan hukukî tedbir kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, benzer olayların önlenmesi için kurum içi iletişim ve kayıt kontrollerinin önemine dikkat çekti.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE BİR ANAOKULUNU VE OKULUN FARKLI ŞUBELERİNİ TELEFONLA ARAYARAK RAHATSIZ ETTİĞİ TESPİT EDİLEN BİR KİŞİ POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.