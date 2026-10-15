Mersin'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda iki şüpheli tutuklandı

Mersin'de uyuşturucuya yönelik operasyon

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda 14 Ekim tarihinde şüpheli şahıslar üzerinde ve ikametlerinde aramalar yapıldı.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli maddeler ele geçirildi. Ekipler tarafından bulunanlar arasında 546 sentetik hap, 8 paket halinde toplam 80 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 17 paket halinde toplam 17 gram alfa-metil-fenetilamin bulunuyor. Ayrıca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 TL para da ele geçirildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.Ç. ve O.B. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonrası iki zanlı hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapıldı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklama kararı verildi.

Olayla ilgili soruşturma ve delillerin değerlendirilmesi çalışmaları devam ediyor.

MERSİN’DE UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPAN SOKAK SATICILARINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA, ÇEŞİTLİ TÜRLERDE UYUŞTURUCU MADDE VE SENTETİK ECZA ELE GEÇİRİLİRKEN, GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.