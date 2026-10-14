Anbean kaydedildi: Habibler Mahallesi Yayla yolunda araçların sürüklendiği anlar

Görüntüler olayın ilk anlarını gösteriyor

İstanbul Sultangazi'ye bağlı Habibler Mahallesi Yayla yolunda meydana gelen su baskınının ilk anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, kısa sürede sokakların göle döndüğü ve araçların su içinde kaldığı anlar net şekilde görülüyor.

Görüntülerde bir aracın akıntıyla yer değiştirerek sürüklendiği, çevredeki diğer araçların da hareket edemediği ve bazı binaların zemin katlarına su girdiği fark ediliyor. O anlarda çevredeki vatandaşların panik yaşadığı ve yaşananın anbean kaydedildiği görüldü.

Yerel etkiler ve uyarılar

Olayda araçların mahsur kaldığı ve sokakların kısa sürede suyla dolduğu kaydedildi. Görüntüler, su baskınlarının ilk dakikalarındaki akışkanlığını ve oluşan tehlikeyi gözler önüne seriyor. Vatandaşların benzer durumlarda tehlikeli noktalardan uzak durması ve yetkililerin yönlendirmelerine uyması gerektiği önem kazanıyor.

Olayla ilgili ilk anlara ait bu kayıt, bölgedeki su taşkınlarının neden olabileceği riskleri somut bir şekilde gösteriyor ve aynı mahallede yaşayanların dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ'DE HABİBLER MAHALLESİ YAYLA YOLUNDA YAŞANAN SU BASKINININ İLK ANLARI KAMERAYA YANSIDI.