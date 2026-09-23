Anestezi kliniğinde hizmet kalitesi için değerlendirme toplantısı

Toplantı değerlendirmesi:

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği hekimleriyle bir araya gelerek kliniğin mevcut durumu ve yürütülen çalışmaların genel değerlendirmesini yaptı.

Ele alınan konular:

Toplantıda kliniğin mevcut durumu ile yürütülen çalışmalar ele alınarak, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar tespitlerini paylaşarak ortak değerlendirmeler yürüttü.

Sonuç ve yönelimler:

Görüşmeler, kliniğin hizmet sunumuna ilişkin ortak bir çerçeve oluşturulmasına katkı sağladı ve geleceğe dönük izleme ile düzenli değerlendirmenin önemine vurgu yaptı.

ANESTEZİ VE REANİMASYON KLİNİĞİNDE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI