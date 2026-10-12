Göztepe 4-0 galibiyetinin moraliyle performans çıtasını yükseltmek istiyor

Göztepe deplasmanda kritik bir galibiyet aldı

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Göztepe, deplasmanda Eyüpspor’u 4-0 mağlup etti. Maç sonrası konuşan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, sonucun takım adına büyük önem taşıdığını belirtti ve oyuncular üzerindeki baskının azaldığını ifade etti.

Maçın dönüm noktaları:

Stoilov, maça gergin başlandığını ancak baskılı bir oyunla devam ettiklerini aktardı. Karşılaşmada penaltı ve kırmızı kartın kendilerinin işini kolaylaştırdığını ve ilk yarıda ikinci golü aradıklarını ancak başaramadıklarını söyledi. İkinci yarıda daha fazla pozisyon ürettiklerini ve aradıkları ikinci, üçüncü ve dördüncü golleri bulduklarını vurguladı: "10 kişiye karşı bile dört gol bulmak ve pozisyonlar üretmek kolay bir şey değil." Ancak sahadaki oyun açısından tam memnuniyet olmadığını, Göztepe’nin son 2-3 yılda sergilediği yüksek seviyeye en kısa sürede dönmesi gerektiğini ekledi.

sakatlar ve milli ara değerlendirmesi:

Stoilov, milli aralarını sevmediğini belirtti ancak bu dönemin oyuncuların toparlanması için faydalı olduğunu söyledi. Sonko ve Miroshinin takıma döndüğünü, Godoinin de takıma geri geldiğini ancak maç sabahı antrenmanda ağrı hissettiğini ifade etti. Godoi’nin durumunun yarın daha netleşeceğini, gerekirse 2-3 hafta sahalardan uzak kalabileceğini belirtti. Stoilov, özellikle Godoi’nin defansa istikrar, güç ve agresiflik katacağını; onun ile Miroshi’nin fiziksel potansiyellerini sakatlık sonrası yeniden yükseltmelerinin önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak Stoilov, elde edilen galibiyetin moral ve toparlanma açısından değerli olduğunu, fakat Göztepe’nin asıl hedefinin hem sonuçlarla hem de saha içi oyunla kısa sürede istenen seviyeye dönmek olduğunu söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.