Alaca caddesinde kaza: motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Alaca caddesinde meydana gelen kaza

Çorum’un Alaca ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olay, Çorum Caddesi üzerinde yaşandı ve kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgiler:

Edinilen bilgiye göre, Ü.C. yönetimindeki 06 DGY 652 plakalı otomobil ile S.K. idaresindeki 19 AHL 597 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın nasıl meydana geldiğine dair detaylar polis ekiplerince araştırılıyor.

Müdahale ve sağlık durumu:

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve hasta Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; olay yerinde delil ve ifade çalışmaları yapılıyor.

ÇORUM'UN ALACA İLÇESİNDE MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI. 1 KİŞİ YARALANDI