Orhangazi TSO'da mavi liste mecliste çoğunluğu sağladı

Orhangazi TSO meclis seçim sonuçları

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meclis üyesi seçimlerinde mevcut başkan Erol Hatırlı liderliğindeki mavi liste çoğunluğu elde etti. Seçimlerde mavi liste 19 meclis üyesi kazanırken, rakip beyaz liste 11 üyelikle sonuçlandı.

oy kullanımı ve seçim süreci:

Oy verme işlemi, odanın hizmet binasında saat 10.00'da başlayıp 17.00'de sona erdi. Seçimlerde toplam 976 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu, oyların 15 meslek grubunda sandıklara dağıtılarak kullanıldığı bildirildi. Sandıklar kapandıktan sonra sonuçlar ilan edildi ve yeni meclis üyeleri belirlendi.

sonuçlar, adayların durumu ve ilerleyen dönem:

Yapılan sayım sonucunda mavi liste 19 üyeliği elde ederek mecliste üstünlük sağladı; beyaz liste ise 11 üyeyle temsil edilecek. Beyaz listenin başkan adayı Cem Kapitan, kendi meslek grubundan meclise giremezken; mevcut başkan Erol Hatırlı de aday olduğu meslek grubundan seçilemedi. Hatırlı, farklı bir meslek grubundan yedek listede yer alarak meclise giriş yaptı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mavi liste ekibi bir araya gelerek Erol Hatırlı ile yola devam etme kararı aldı. Grup adına konuşan Hatırlı, "Birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz" diyerek yarışa katılan tüm üyelere teşekkür etti.

Seçimlerin ardından Orhangazi TSO'nun yeni meclis listesi şöyle oluştu:

1. Grup: Kemal Şentürk, Ali Şimşek (Mavi)

2. Grup: Burak Tokuç, Tahsin Kayhan (Mavi)

3. Grup: Semih Yılmaz, Neşe Durmuş (Beyaz)

4. Grup: Evren Kılıç, Aytekin Tomruk (Beyaz)

5. Grup: Nursen Dilmaç, Hüseyin Kaya (Mavi)

6. Grup: Mete Yüksel Çoklar, Adnan Köse (Mavi)

7. Grup: Emin Sevinç, Ahmet Faruk Güney (Mavi)

8. Grup: Mesut Keskin, Ahmet Ural (Beyaz)

9. Grup: Yakup Özbey, Davut Çil (Mavi-Beyaz)

10. Grup: Kadir Şimşek, Filiz Koçer (Beyaz)

11. Grup: Halil Kurtulmuş, İrfan Çiftçi (Mavi)

12. Grup: İslam Bektaş, İrem Nur Şahin (Mavi)

13. Grup: Cüneyt Kalkan, Doğukan Uzel (Mavi)

14. Grup: Fatih Demir, Murat Gültekin (Beyaz)

15. Grup: Fırat Söğütlü, Adem Köroğlu (Mavi).

Orhangazi TSO'da yeni dönemde görev yapacak meclis üyelerinin kesinleşmesiyle birlikte, mavi listenin zaferinin oda çalışmalarına nasıl yansıyacağı önümüzdeki süreçte netleşecek.

ORHANGAZİ TSO SEÇİMLERİNİ MAVİ LİSTE 19-11 KAZANDI