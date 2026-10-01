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Anız yangını Adıyaman’da ağaçlık alana sıçradı

Adıyaman-Kahta kara yolu, havalimanı yakınında başlayan anız yangını rüzgârla yayılarak ağaçlık alana sıçradı; itfaiye ve jandarma ekipleri müdahaleyi sürdürüyor, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 00:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Anız yangını Adıyaman’da ağaçlık alana sıçradı

Anız yangını çevreye yayıldı

Adıyaman-Kahta kara yolu yakınlarında, havalimanı çevresinde meydana gelen anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayın bildirilmesiyle birlikte bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Müdahale ve zorluklar:

Ekipler yangını söndürmek için harekete geçti; ancak rüzgârın etkisiyle alevlerin kontrol altına alınması zaman zaman güçleşti. Yapılan müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Oluşan zarar ve soruşturma:

Yangında çok sayıda ağaç zarar gördü. Hasarın boyutu ve yangının çıkış nedenine ilişkin tespitler için yetkililer olay yerinde inceleme yapıyor. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

ADIYAMAN’DA MEYDANA GELEN ANIZ YANGININDA BİR ÇOK AĞAÇ ZARAR GÖRÜRKEN YANGIN KORKUTTU.

ADIYAMAN’DA MEYDANA GELEN ANIZ YANGININDA BİR ÇOK AĞAÇ ZARAR GÖRÜRKEN YANGIN KORKUTTU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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