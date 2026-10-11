Kırsalda 22 kilometre konfor: Hekimhan'da grup yolu yenilendi

Malatya Büyükşehir Belediyesi Hekimhan grup yolunda çalışmayı tamamladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artırma çalışmaları kapsamında Hekimhan ilçesindeki Kurşunlu-Güzelyurt grup yolunda 22 kilometrelik yama ve ikinci kat sathi kaplama uygulamasını tamamladı. Proje, Kurşunlu, Güzelyurt, Güzelyayla, Söğüt, Delihasanyurdu, Güçlü ve Yeşilköy mahallelerini birbirine bağlayan ana hattın kullanım standardını yükseltti.

Çalışmanın kapsamı ve teknik detaylar:

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, 2026 yılı yatırım ve çalışma programı çerçevesinde gerçekleştirildi. Güzergâh, özellikle ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullandığı bir yol olduğundan zaman içinde bozulmalar meydana gelmiş ve ulaşımda aksamalara yol açmıştı. Yapılan yama ve ikinci kat sathi kaplama ile yolun taşıma kapaseti ve sürüş konforu artırıldı, güvenli ulaşım hedeflendi.

Yetkililer, uygulanan müdahalelerin yol ömrünü uzatmaya ve kış aylarında yaşanan sorunları azaltmaya yönelik olduğunu belirtti. Sathi kaplama, yüzeyde oluşan çukurların giderilmesi ve su tahliyesinin iyileştirilmesi esas alınarak uygulandı.

Vatandaşların değerlendirmeleri:

Güzelyayla Mahallesi Muhtarı Hakan Özdemir, yolun eski durumunun mahalle için ciddi sorun oluşturduğunu söyleyerek, "Eski yolumuzun vaziyeti kötüydü. Ağır tonajlı araçların mahallemizin yolunu kullanmasıyla birlikte yolun hemen hemen her yerinde çukurlar oluşmuştu. Bir çukura girmeyeyim deseniz diğer çukura muhakkak giriyordunuz. Yazın ayrı, kışın ayrı zorluklar çekiyorduk. Araçlarımız yokuşlarda çıkamıyor, tümseklere çarpmamak neredeyse imkânsız oluyordu. Sorunumuzu Malatya Büyükşehir Belediyemize ilettik. Şu anda mahallemizde yaklaşık 22 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirildi. Emeği geçen başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Seydi Turan ise projenin bölge ulaşımı için önemine dikkat çekerek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi gerekeni yaptı ve yollarımızı yeniledi. Burası hem çok işlevsel hem de araçların sıklıkla geçtiği bir yol. Kuzeyi batıya, batıyı güneye bağlayan işlek bir güzergâh. Yapılan çalışmadan dolayı memnunuz. Allah Sami Başkanımızdan razı olsun. Kendisinden ve ekibinden çok memnunuz" ifadelerini kullandı.

Hekimhan Meclis Üyesi ve mahalle sakini Hacı Bozkurt ise belediyenin yoğun kış koşullarında da destek olduğunu hatırlatarak, "Vatandaş bu yolları her kullandığında aracında arıza oluşuyordu. 22 kilometrelik grup yolumuzu çok güzel bir çalışmayla yaptılar. Geçen yıl şiddetli geçen kışta da Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekipleri, yoğun yağışlara rağmen gece gündüz çalışarak yollarımızı açık tuttular. 8 köy yolumuzu sürekli açık tuttular. Allah devletimize zeval vermesin. Şu an rakımımız 2 bin metre. Büyükşehir Belediyesi buralarda da hizmet veriyor. Sami Başkanımızın arkamızda olduğunu her zaman hissettik. Emeklerinden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Tamamlanan çalışma, bölge sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve ağır araç trafiğinin oluşturduğu yıpranmanın önüne geçmeyi amaçlıyor. Yetkililer, bakım ve izleme programlarının süreceğini belirtti.

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