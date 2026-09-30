Ankara operasyonunda aranan FETÖ şüphelisi hapis cezasıyla tutuklandı

operasyon ayrıntıları:

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D. tespit edilerek gözaltına alındı.

Yakalanma işlemi, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi. Operasyonun planlı şekilde yürütüldüğü ve aranan şüphelilerin yakalanmasına dönük çalışmanın sürdüğü belirtildi.

yasal süreç ve teslim:

Gözaltına alınan H.D. hakkında adli işlemler tamamlandıktan sonra tutuklama kararı verildi ve şüpheli Sincan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve adli süreç devam ediyor; jandarma birimleri aranan diğer şahısların yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.

ANKARA’DA JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, "SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA (FETÖ/PDY)" SUÇUNDAN HAKKINDA 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANARAK TUTUKLANDI.