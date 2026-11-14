Konya'da sokak kavgasında 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi Güllüova Sokak üzerinde akşam saatlerinde çıkan kavgada bir çocuk ağır yaralandı. Olayda, M.K.Z. (17) kişi veya kişilerle henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştıktan sonra kavgaya karıştı.

Olayın gelişimi:

Çıkan arbedede M.K.Z., sırtından ve kolundan bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde kaçarak bir dükkâna sığınan genç burada yere yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen M.K.Z.'nin durumu haber alınmasına göre ağır olarak bildirildi.

Soruşturma sürüyor:

Polis ekipleri, kavganın nedenine ilişkin çalışma yürütürken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma ve delil toplama işlemlerine başladı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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