Ankara sokaklarında nostalji: bakan Çiftçi esnaf ve muhtarlarla buluştu

Mustafa Çiftçi'nin Ankara ziyareti yerinde temaslarla geçti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da öğrencilik yıllarının geçtiği mahallede esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyarete ilişkin paylaşımında, kent sokaklarındaki anılarını yad ederken vatandaşlarla sohbet edip talepleri dinlediğini açıkladı.

sokakta temas ve hatıralar:

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları aktardı: "Bugün Ankara’da, öğrencilik yıllarımın geçtiği sokaklarda eski hatıraları yad ederken esnafımızı ziyaret ettik, vatandaşlarımızla sohbet ettik. 1995 yılında mezun olduğum Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin bulunduğu bu çevrede yıllar sonra yeniden olmak, öğrencilik günlerimi bir kez daha hatırlattı. Fakülteler Mahallemizde esnafımızın hâlini hatırını sorduk; Muhtarlığımızda da mahallemizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın taleplerini dinledik"

muhtar vurgusu ve üniversiteyle değerlendirme:

Çiftçi, muhtarlara verilen önemi vurgulayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından muhtarlara gösterilen değere dikkat çekti ve muhtarların devlet ile millet arasındaki bağ olarak görüldüğünü ifade etti. Ziyaret kapsamında Prof. Dr. İbrahim Ermenek ile de bir araya gelerek üniversite, gençlik ve eğitim hayatı üzerine değerlendirmelerde bulunduğunu belirtti.

Ziyaretin yerinde dinleme ve doğrudan iletişim kurma amacı taşıdığına değinen Çiftçi, buluşmalarda esnafın, muhtarın ve vatandaşın taleplerini not aldıklarını söyledi. Paylaşımını "Milletimizin arasında olmak, insanımızı yerinde dinlemek bizim hizmet anlayışımızın temelidir. Bizleri samimiyetle karşılayan tüm hemşehrilerimize, esnafımıza, Muhtarımıza ve kıymetli hocamıza teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi daim, esnafımızın kazancını bereketli eylesin" sözleriyle sonlandırdı.

Bakan Çiftçi, Ankara'da esnafları ziyaret etti