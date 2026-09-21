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Erdoğan-türkevi buluşması: Kuveyt veliaht prensiyle bölgesel gündem konuşuldu

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah'ı kabul ederek bölgesel ve küresel meseleleri görüştü.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 22:40

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 22:44

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan-türkevi buluşması: Kuveyt veliaht prensiyle bölgesel gündem konuşuldu

Erdoğan ve Kuveyt veliaht prensi Türkevi'nde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-SabahTürkevi'nde kabul etti. Kabul, Erdoğan'ın New York temasları kapsamında gerçekleştirildi.

görüşmenin gündemi:

Türkevi'nde yapılan kabulde taraflar, kaynaklarda belirtildiği üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Görüşme, ikili ilişkiler bağlamında iş birliği imkanları ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesine odaklandı.

new york temasları çerçevesi:

Erdoğan, dün akşam saatlerinde Türkevi'ne ulaşmıştı. Kabul, Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdiği ikili temasların bir parçası olarak ziyaretinin ikinci gününde gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUVEYT VELİAHT PRENSİ AL-SABAH İLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KUVEYT VELİAHT PRENSİ AL-SABAH İLE GÖRÜŞTÜ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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