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Telefonla banka görevlisi tuzağı çöktü: 4,3 milyonluk dolandırıcılık soruşturması

Adıyaman'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüphelilerin bilişim sistemleriyle 4 milyon 337 bin 875 TL dolandırdığı iddiasıyla 6 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:07

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:10

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Telefonla banka görevlisi tuzağı çöktü: 4,3 milyonluk dolandırıcılık soruşturması

Adıyaman'da bankacı kılığına giren şebeke çökertildi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma sonucunda, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Mağdurun şikâyeti üzerine başlatılan incelemede, toplam 4 milyon 337 bin 875 TL'lik vurgun ortaya çıkarıldı.

soruşturmanın seyri:

Olayın bildirimiyle harekete geçen Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurun para gönderdiği hesaplar ve para hareketlerini tek tek inceledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adresler tespit edildi.

Soruşturma boyunca gerçekleştirilen analizler; telefonla yapılan görüşmeler, hesap hareketleri ve dijital izlemeler üzerinden olayın örgütlü şekilde yürütüldüğünü işaret etti. Başsavcılık talimatları doğrultusunda yürütülen titiz çalışma, operasyon kararını beraberinde getirdi.

eş zamanlı operasyon ve gözaltılar:

Tespitlerin ardından İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda M.A.Z., O.Y., H.T., N.E., F.Y. ve İ.G. isimli 6 şüpheli çeşitli dijital materyallerle birlikte yakalandı ve gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve delillerin incelenmeye devam ettiği bildirildi.

Adıyaman'da kayda geçen bu olay, banka görevlisi kılığında yapılan telefon dolandırıcılığına karşı yürütülen teknik takip ve koordineli operasyonun sonuçlarını gösterdi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital veriler ve hesap hareketleri değerlendirilmeye devam ediyor.

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE...

ADIYAMAN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, ADIYAMAN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE KENDİLERİNİ BANKA GÖREVLİSİ OLARAK TANITARAK BİLİŞİM SİSTEMLERİNİ KULLANMAK SURETİYLE DOLANDIRICILIK YAPTIĞI BELİRLENEN ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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