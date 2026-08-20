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Kırmızı ışıkta aniden şerit değiştiren araç arkadan çarpıldı: 2 yaralı

Düzce Aziz Yıldırım Bulvarı'nda kırmızı ışıkta aniden şerit değiştiren araca arkadan çarpışma oldu; sürücü E.Ü. ve yolcu N.Y. yaralandı.

GİRİŞ: 20 Ağustos 2026 - 14:08

GÜNCELLEME: 20 Ağustos 2026 - 14:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kırmızı ışıkta aniden şerit değiştiren araç arkadan çarpıldı: 2 yaralı

Aziz Yıldırım Bulvarı'nda kırmızı ışıkta şerit değişikliği sonucu kaza

Düzce'de Aziz Yıldırım Bulvarı Zabıta Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta aniden şerit değiştiren bir araca arkadan gelen otomobil çarptı. Olayda 2 kişi yaralandı ve bölgeye sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde yaşananlar

Edinilen bilgilere göre, Çay Mahallesi istikametinden otogar yönüne giden, S.E. yönetimindeki 67 SK 310 plakalı araç, zabıta kavşağındaki ışıklarda aniden şerit değiştirdi. Aynı istikamette ilerleyen E.Ü. idaresindeki 41 EG 106 plakalı Opel marka otomobil, arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta hasar oluştu.

Kaza sonrası bölgeye intikal eden ekipler, olay yerinde sürücü E.Ü. ile Zonguldak plakalı araçta yolcu olarak bulunan N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye sevk etti.

Güvenlik kamerası kaydı ve trafik akışı

Kaza anı, çevredeki bir işletmeye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aniden şerit değiştiren aracın hareketi ve ardından arkadan gelen otomobilin çarpması kaydedildi. Kaza nedeniyle yol tek şeritten verildi; araçların kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

KAZA BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

KAZA BÖLGEDE BULUNAN İŞLETMENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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