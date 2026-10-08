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Antakya-İskenderun yolunda arızalanan Metro Turizm otobüsü kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Antakya-İskenderun yolunda seyir halindeyken arızalanan Metro Turizm'e ait Mercedes Benz yolcu otobüsü alev alarak kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 09:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya-İskenderun yolunda arızalanan Metro Turizm otobüsü kullanılamaz hale geldi

Otobüs alev aldı, şoför yara almadan kurtuldu

Hatay'da Antakya-İskenderun yolu Maraşboğazı Mahallesi mevkiinde seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Olayda araçta yolcu bulunmazken, sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi.

olay yeri ve müdahale:

Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla çevreye sıçrama riski azaltıldı ve olay yeri güvenli hale getirildi.

araç durumu ve soruşturma:

Söndürülen otobüsün Metro Turizm'e ait Mercedes Benz marka olduğu ve yapılan ilk tespitlere göre aracın arızalı durumdayken alev aldığı belirtildi. Araç, meydana gelen hasar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN METRO TURİZM&#039;E AİT YOLCU OTOBÜSÜ...

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN METRO TURİZM'E AİT YOLCU OTOBÜSÜ KULLANILMAZ HALE GELDİ. İÇİNDE YOLCU OLMADIĞI ÖĞRENİLEN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜNÜN YANGINI YARA ALMADAN ATLATTIĞI ÖĞRENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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