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Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Sarıyer Pınar Mahallesi'nde karşı yönden sıkıştırılan 34 ZZ 5882 plakalı otomobilin park halindeki 6 araca çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 04:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Kazanın özeti:

Sarıyer Pınar Mahallesi Balabandere Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana gelen kazada, karşı yönden hızla gelen bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki çok sayıda araca çarptı. Olayda yaralananlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Olay yeri ve zaman:

Kaza, Pınar Mahallesi Balabandere Sokak üzerinde, gece saatlerinde gerçekleşti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı gören mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulunmasıyla ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Meydana gelen zarar ve yaralanmalar:

Sürücü C.K. yönetimindeki 34 ZZ 5882 plakalı otomobil, karşı yönden gelen bir aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 6 araca çarptı. Kazada sürücü C.K. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda bulunan Y.K. ile park halindeki otomobillerden birinin içindeki bir kişi hafif şekilde yaralandı. Toplamda 1'i ağır, 3 kişi yaralanmış olarak kaydedildi.

Kazanın tetikleyicisi olan karşı şeritten hızla gelen otomobil olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün tespit edilmesi ve kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma ve inceleme başlattı.

SARIYER’DE KARŞI YÖNDEN HIZLA GELEN ARACIN, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİ SIKIŞTIRMASI SONUCU...

SARIYER’DE KARŞI YÖNDEN HIZLA GELEN ARACIN, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLİ SIKIŞTIRMASI SONUCU SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ 6 OTOMOBİLE ÇARPTI. MEYDANA GELEN KAZADA 1’İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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