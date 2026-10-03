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Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Erzincan'da Tarım ve Orman ile Emniyet ekipleri gerçekleştirilen operasyonda sahte, taklit ve tağşiş ürünleri tespit edip piyasaya arzını engelledi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 07:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

denetimlerin kapsamı ve amaçları:

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan'da sürdürülen kontroller, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Fikri Mülkiyet Suçları Merkez Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü işbirliğinde ülke çapında yürütülen operasyonun parçası olarak yapıldı. Denetimlerin temel hedefi, sahte, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlerin tespit edilmesi ve mevzuata aykırı ürünlerin piyasaya arzının önlenmesiydi.

operasyonun sonuçları ve ele geçenler:

Operasyon kapsamında Türkiye genelinde 1.908 adreste inceleme gerçekleştirildi; bu çalışmalarda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan çok sayıda gıda, içecek ve takviye edici ürün ile üretim ve ambalajlamada kullanılan materyaller ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, söz konusu suçlarla ilgili olarak 73 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

erzincan özelinde koordinasyon ve tüketici sağlığı:

Erzincan'da yürütülen denetimler kurumlar arası koordinasyonla gerçekleştirildi ve bu uygulamalar tüketicilerin güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması ile halk sağlığının korunması amacıyla önem taşıyor. Yetkililer, benzer denetimlerin düzenli olarak devam edeceğini ve mevzuata aykırı üretim/ambalajlama faaliyetlerinin takip edileceğini vurguladı.

ERZİNCAN’DA GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMİ YAPILDI

ERZİNCAN’DA GIDA GÜVENLİĞİ DENETİMİ YAPILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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